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meghalt

Sikoltást hallottak, majd két ember zuhant le a toronyházból

1 órája
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Meghalt egy 23 éves nő, egy körülbelül egyéves kislány pedig válságos állapotba került, miután lezuhantak egy bronxi lakóházból. Egy szemtanú azt állította, hogy mindkettőjüket kidobták az erkélyről, ezt azonban a rendőrség egyelőre nem erősítette meg.
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meghaltszemtanúrendőrség

Kedden hajnalban egy fiatal nő és egy csecsemő zuhant le egy New York-i lakóépületből. A rendőrséget 3 óra 38 perckor riasztották a Bronxban található Olinville Avenue 2550. számhoz.

meghalt
Meghalt egy fiatal nő, miután egy csecsemővel együtt lezuhant egy erkélyről.
Fotó: Pexels

Meghalt egy 23 éves nő, életéért küzd az egyéves kislány

A helyszínre érkező rendőrök a földön találták meg a két sérültet. A New York-i rendőrség közlése szerint sérüléseik arra utaltak, hogy magasból zuhantak le.

Mindkettőjüket válságos állapotban szállították a Jacobi Kórházba. A 23 éves nő életét nem tudták megmenteni, később halottnak nyilvánították. A körülbelül egyéves kislány továbbra is kritikus állapotban van.

Egy szemtanú azt mondta a rendőröknek, hogy a nőt és a gyermeket kidobhatták az épület egyik erkélyéről. A hatóságok ezt egyelőre nem erősítették meg.

Egy másik szemtanú állítása szerint egy nőt hallott kiabálni, aki azt mondta: „Kérlek, ne tedd!”, majd látta, hogy valami a föld felé zuhan.

Egyelőre nem ismert, milyen kapcsolatban állt egymással a 23 éves nő és a gyermek. A rendőrség különleges egységének tagjai a nyomozás közben bementek a 18 emeletes lakóépületbe. Az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van.

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