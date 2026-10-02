Már két halálos áldozata van a 13 éves diák késes támadásának

A támadás kedden reggel, az első tanóra után történt a Čadcai járásban található általános iskolában. A rendőrség rövid időn belül elfogta a nyolcadik osztályos, 13 éves tanulót. A helyszínen meghalt egy 61 éves tanárnő. Egy diáklányt kritikus állapotban szállítottak kórházba, ám az orvosok erőfeszítései ellenére később ő is belehalt sérüléseibe. Halálhírét Richard Raši, a szlovák parlament elnöke jelentette be, a képviselők pedig egyperces néma csenddel emlékeztek meg róla.

Meghalt a diáklány is a szlovákiai iskolai késelés után.

Fotó: Index.hr

Gyászba borult Szlovákia: két ember meghalt az iskolai támadásban

Egy 44 éves pedagógust mellkasi szúrt sérüléssel kezelnek. Állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben.

A beszámolók szerint az elhunyt diáklány már a tragédia előtt jelezte, hogy 13 éves osztálytársa problémás és kockázatos magatartást tanúsít.

Az iskolában már szeptember 25-én történt egy incidens, amelyre az intézmény reagált. Három nappal később egy tanácsadó és prevenciós központ szakemberei is felkeresték az osztályt.

Az iskola rendelkezett biztonsági kamerákkal, ezek azonban a támadás idején egy előre tervezett áramkimaradás miatt nem működtek.

Az ügyet a szlovák rendőrség szervezett bűnözés elleni hivatala vizsgálja, különösen súlyos, előre kitervelt emberölés miatt indult büntetőeljárás. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter közlése szerint a 13 éves támadót jelenleg pszichológiai fogvatartó intézetben tartják.

Kora miatt nem emelhetnek ellene vádat, és előzetes letartóztatásba sem helyezhető. További sorsáról az illetékes hatóságok döntenek.

A tragédia után krízisintervenciós csoportokat és pszichológusokat küldtek az iskolába. A szakemberek a diákoknak, a pedagógusoknak és a település érintett lakóinak is ingyenes segítséget nyújtanak.