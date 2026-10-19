Meghalt a vőlegény, a rendezvényhelyszín nem adta vissza a pénzt, inkább beperelte a menyasszonyt

Diego Hernandez és menyasszonya 2026. november 20-án házasodott volna össze a texasi San Marcos közelében található Posey Meadows rendezvényhelyszínen. A 25 éves férfi azonban április végén meghalt, így az esküvő elmaradt.

Meghalt a vőlegénye, az esküvő elmaradt, a befizetett pénzt azonban nem kapta vissza a menyasszony.

Fotó: SILAS STEIN / AFP

A pár korábban csaknem 16 ezer dollárt fizetett ki a helyszínnek. A család a tragédia után kérte a pénz visszatérítését, a rendezvényhelyszín azonban a szerződésre hivatkozva megtagadta a kérést.

A megállapodás szerint lemondás esetén a befizetett pénz elveszik, a szerződés azonban nem rendelkezett külön a szerződő fél haláláról.

Meghalt a vőlegény, de nem kapták vissza a pénzt

A helyszín tulajdonosa, Julie Campbell más lehetőségeket is felajánlott: a foglalás áthelyezését egy későbbi időpontra, illetve a befizetett összeg felhasználását egy másik rendezvényre. Részleges visszatérítésre is lehetőség nyílhatott volna, ha sikerül újra értékesíteni az eredetileg lefoglalt időpontot.

A család azonban a pénz visszafizetését szerette volna. Diego édesanyja, Lucy Hernandez szerint a történtek érzelmileg is rendkívül megterhelőek voltak számukra.

Miután nem sikerült megállapodniuk, a menyasszony ügyvédje felszólító levelet küldött a vállalkozásnak, a nő pedig július végén keresetet nyújtott be a Hays megyei bíróságon.

A helyszín ellenkeresetet nyújtott be

A Posey Meadows nemcsak vitatta a visszatérítés jogosságát, hanem ellenkeresettel is élt.

A vállalkozás szerződésszegéssel vádolta a menyasszonyt, arra hivatkozva, hogy a megállapodás szerint lemondás esetén a befizetett összeg nem jár vissza, emellett a fennmaradó díj egy részét sem fizették ki.

Julie Campbell azt is állította, hogy a család nem igazolta megfelelően a vőlegény halálát. A menyasszony ügyvédje ezt cáfolta, és azt mondta, korábban felajánlotta a halotti anyakönyvi kivonat átadását. A dokumentum később bekerült a bírósági iratok közé.

A vállalkozás október 16-án a KSAT-nak azt nyilatkozta, hogy korábban más gyászoló családoknak is segítettek visszatérítést kapni, és a menyasszony családjával is dolgoztak a megoldáson, amikor megkapták a keresetet.