Meghan hercegné luxus adventi naptára sokaknál kiverte a biztosítékot: ennyibe kerül

Meghan hercegné új adventi naptára alaposan megosztotta az internet népét. A 24 csokoládét rejtő dobozért csaknem 50 ezer forintot kérnek, a dizájn pedig szintén kapott hideget-meleget – írja a svájci Blick.

Meghan, a sussexi hercegné

Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

Meghan Markle ismét új termékkel jelentkezett „As Ever” nevű márkájával, és a fogadtatás ezúttal sem lett túl barátságos.

A limitált kiadású adventi naptárban 24 csokoládé található, az ára pedig 148 dollár, vagyis nagyjából 49 ezer forint.

Az interneten sokan egyszerűen nem értik, mi kerül ennyibe egy ilyen karácsonyi édességcsomagon. „148 dollár 24 közepes pralinéért!” – írta gúnyosan egy X-felhasználó. Más azt kérdezte, ki adna ennyi pénzt csokoládéra.

A saját házuk került a dobozra

Nemcsak az ár verte ki a biztosítékot. Az adventi meglepetés dizájnja is kapott bőven kritikát.

A doboz elején egy karácsonyi fényekkel feldíszített ház látható, amelyet Meghan és Harry herceg kaliforniai, Montecitóban található otthona ihletett.

Az 1-től 24-ig terjedő számokat a leírás szerint Meghan saját kezűleg, ehető aranyfénnyel festette fel.

A megoldás azonban sokak szerint meglehetősen furcsára sikerült.

A saját házukat rátenni egyszerűen bizarr és önimádó

– írta egy Reddit-felhasználó.

Sussex hercegnéje az adventi dobozt a Los Angeles-i Compartes csokoládéműhellyel közösen készítette el. A limitált kiadású édességet csütörtöktől lehetett előrendelni, ám egyelőre kizárólag az Egyesült Államokba szállítják.

Az ízeket a kaliforniai gyümölcsök ihlették: többek között eper-, málna-, szeder- és narancsos finomságok kerültek a naptárba.