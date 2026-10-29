Egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében - közölték a hatóságok csütörtökön.

Megrázó hangfelvételek kerültek elő a spanyolországi vonatbalesetről

Fotó: AFP / AFP

A csendőrség hőkamerákkal kutatott bennrekedt túlélők után a vagonok roncsai között.

Teresa Albacete szóvivő elmondta: két darut és más nehézgépeket szállítottak a helyszínre, és elkezdték eltávolítani a fémtörmeléket, leszakadt darabokat, hogy biztonságos legyen a hozzáférés mentőcsapatok számára .

A nap folyamán kutyás egységekkel vizsgálják át a helyszínt, hogy megtalálják az összes áldozatot.

A csendőrség biztosított a szerencsétlenség helyszínét, miután a balesetet vizsgáló bíró elrendelte a környék lezárását, hogy illetéktelenek ne juthassanak a roncsok közelébe.

A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két szerelvényen több mint 500-an utaztak.

A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütközött vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt.

A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra.

A hatóság már kihallgatta az irányítóközpont munkatársait.