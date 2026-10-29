Megrázó hangfelvételek kerültek elő a spanyolországi vonatbalesetről

Egész éjjel zajlott a mentés a legkevesebb 68 halálos áldozatot követelő spanyolországi vasúti szerencsétlenség helyszínén a Madrid-Sevilla vonalon, Urda település közelében - közölték a hatóságok csütörtökön.
A csendőrség hőkamerákkal kutatott bennrekedt túlélők után a vagonok roncsai között.
Teresa Albacete szóvivő elmondta: két darut és más nehézgépeket szállítottak a helyszínre, és elkezdték eltávolítani a fémtörmeléket, leszakadt darabokat, hogy biztonságos legyen a hozzáférés mentőcsapatok számára .
A nap folyamán kutyás egységekkel vizsgálják át a helyszínt, hogy megtalálják az összes áldozatot.
A csendőrség biztosított a szerencsétlenség helyszínét, miután a balesetet vizsgáló bíró elrendelte a környék lezárását, hogy illetéktelenek ne juthassanak a roncsok közelébe.
A tragédia szerda reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) Madrid és Sevilla között közlekedő nagysebességű vonata belerohant az Iryo társaság nagysebességű járatába, amely a vágányon vesztegelt. A két szerelvényen több mint 500-an utaztak.
A nyomozók már vizsgálják az irányítóközpont és az összeütközött vonatok mozdonyvezetői közötti kommunikációt.
A hangfelvételek egy része kiszivárgott a sajtóhoz, ezek szerint a Renfe járatát nem figyelmeztették az útvonalán álló másik vonatra.
A hatóság már kihallgatta az irányítóközpont munkatársait.
Az összesített adatok szerint a balesetben több mint 180-an sérültek meg, mintegy hatvan embert ápolnak kórházban, többek állapota kritikus.
A Madrid és Sevilla közötti gyorsvasúti vonalon szünetel a forgalom, az utasoknak péntektől biztosít alternatív közlekedési lehetőséget a Renfe társaság, amely december 13-ig felfüggesztette a jegyértékesítést ezen a vonalon.
Juanma Moreno, az andalúz autonóm tartomány elnöke felszólította a spanyol központi kormányt, hogy azonnal vizsgáltassa át a régió összes vasútvonalát, elsőként a Madrid felé vezető nagysebességű vonalat.
"Ezen a vonalon mindössze kilenc hónap leforgása alatt két különálló balesetben legalább 114 ember vesztette életét" – hangsúlyozta a politikus, utalva a januárban Córdoba közelében történt, 46 emberéletet követelő balesetre is.
A Spanyol Települések és Tartományok Szövetsége (FEMP) felhívására az ország számos városában, például Madridban, Barcelonában, Toledóban, Urdában, Sevillában is egyperces néma főhajtással tisztelegtek szerda este az áldozatok emléke előtt.
A spanyol kormány csütörtöktől háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.