„Óriási sokk volt az egész családnak” – már csak hónapjai lehetnek hátra az édesapának, minden egy apró folttal kezdődött a nászútján

Egy édesapával közölték, hogy már csak hónapjai lehetnek hátra, miután nászútján észrevett valamit a hátán. A 41 éves Chris Capstick 2022-ben, görögországi esküvője idején fedezett fel egy elváltozást, amelyről eleinte azt hitte, hogy rovarcsípés. A következő hat hónapban többször is felkereste háziorvosát, mivel a folt folyamatosan változott, később pedig kiderült, hogy valójában melanoma áll a háttérben.

Melanoma: rovarcsípésnek hitte a tünetet, végstádiumú rákot diagnosztizáltak a háromgyermekes édesapánál

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Chris 2022-ben, görögországi esküvőjén figyelt fel a hátán lévő, rovarcsípésnek tűnő elváltozásra.

Bár a folt növekedett és megváltoztatta a színét, az orvosok eleinte cisztának gondolták.

Később negyedik stádiumú melanomát diagnosztizáltak nála, majd hat daganatot találtak az agyában és további hatot a teste más részein.

Lánya, Isabella könyvet írt, hogy segítsen más gyerekeknek megérteni szüleik súlyos betegségét.

Melanoma: rovarcsípésnek hitte a tünetet, végstádiumú rákot diagnosztizáltak a háromgyermekes édesapánál

Az orvosok kezdetben azzal nyugtatták, hogy csupán egy cisztáról van szó, vagyis egy rendszerint folyadékkal vagy gennyel telt, kerek csomóról. Az ilyen elváltozások általában ártalmatlanok, és ritkán igényelnek kezelést, Chris esetében azonban egészen más volt a helyzet.

Az ECHO-nak így mesélt a történtekről:

„Görögországban házasodtam meg, és akkor vettük észre azt a bizonyos »rovarcsípést«.

Az orvosok azt mondták, hogy ciszta. Többször is visszamentem, mert megváltozott a színe és növekedni kezdett, de továbbra is azt mondták, hogy csak egy ciszta. Aztán egy nap munka közben már eléggé kellemetlenné vált. Beszélgetni kezdtem az egyik kollégámmal, aki elmesélte, hogy a férjének a háziorvosi rendelőben távolítottak el egy cisztát.

Ezért ismét visszamentem, és megkérdeztem a háziorvost, hogy el tudnák-e távolítani. Erre 2023 februárjában került sor. Azt hiszem, amint kivették, rögtön észrevették, hogy valójában nem cisztáról van szó, ezért elküldték szövettani vizsgálatra”.

Chrisnél ezt követően negyedik stádiumú melanomát, vagyis a bőrrák egyik típusát diagnosztizálták.