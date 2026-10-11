„Óriási sokk volt az egész családnak” – már csak hónapjai lehetnek hátra az édesapának, minden egy apró folttal kezdődött a nászútján

Egy édesapával közölték, hogy már csak hónapjai lehetnek hátra, miután nászútján észrevett valamit a hátán. A 41 éves Chris Capstick 2022-ben, görögországi esküvője idején fedezett fel egy elváltozást, amelyről eleinte azt hitte, hogy rovarcsípés. A következő hat hónapban többször is felkereste háziorvosát, mivel a folt folyamatosan változott, később pedig kiderült, hogy valójában melanoma áll a háttérben.
- Chris 2022-ben, görögországi esküvőjén figyelt fel a hátán lévő, rovarcsípésnek tűnő elváltozásra.
- Bár a folt növekedett és megváltoztatta a színét, az orvosok eleinte cisztának gondolták.
- Később negyedik stádiumú melanomát diagnosztizáltak nála, majd hat daganatot találtak az agyában és további hatot a teste más részein.
- Lánya, Isabella könyvet írt, hogy segítsen más gyerekeknek megérteni szüleik súlyos betegségét.
Melanoma: rovarcsípésnek hitte a tünetet, végstádiumú rákot diagnosztizáltak a háromgyermekes édesapánál
Az orvosok kezdetben azzal nyugtatták, hogy csupán egy cisztáról van szó, vagyis egy rendszerint folyadékkal vagy gennyel telt, kerek csomóról. Az ilyen elváltozások általában ártalmatlanok, és ritkán igényelnek kezelést, Chris esetében azonban egészen más volt a helyzet.
Az ECHO-nak így mesélt a történtekről:
„Görögországban házasodtam meg, és akkor vettük észre azt a bizonyos »rovarcsípést«.
Az orvosok azt mondták, hogy ciszta. Többször is visszamentem, mert megváltozott a színe és növekedni kezdett, de továbbra is azt mondták, hogy csak egy ciszta. Aztán egy nap munka közben már eléggé kellemetlenné vált. Beszélgetni kezdtem az egyik kollégámmal, aki elmesélte, hogy a férjének a háziorvosi rendelőben távolítottak el egy cisztát.
Ezért ismét visszamentem, és megkérdeztem a háziorvost, hogy el tudnák-e távolítani. Erre 2023 februárjában került sor. Azt hiszem, amint kivették, rögtön észrevették, hogy valójában nem cisztáról van szó, ezért elküldték szövettani vizsgálatra”.
Chrisnél ezt követően negyedik stádiumú melanomát, vagyis a bőrrák egyik típusát diagnosztizálták.
A negyedik stádium azt jelenti, hogy a melanoma már áttéteket képzett: a daganatos sejtek az eredeti daganat helyétől távolabbi testrészekre is átterjedtek, túljutva a környező nyirokcsomókon. Az édesapa elárulta, hogy mindössze 15 százalék esélyt adtak neki a túlélésre. A lesújtó hírt feleségével, Laurennel együtt kapta meg, aki akkor várandós volt. A házaspárnak három gyermeke van: a hatéves Isabella, a tízéves Mila és a kétéves Nylah.
A diagnózist követően Chris nyirokcsomóit eltávolították, majd 13 hónapon keresztül immunterápiás kezelést kapott. 2025 elején rövid időre úgy tűnt, sikerült legyőznie a betegséget, és daganatmentesnek nyilvánították.
Mindössze hat hónappal később azonban hat daganatot fedeztek fel az agyában, további hatot pedig a teste más részein. Ekkor derült ki, hogy betegsége gyógyíthatatlan, végstádiumú.
Azt mondták, 10–12 hónapom lehet hátra. Óriási sokk volt ez nekem és az egész családnak. Próbálunk pozitívak maradni. Mindent megpróbálok. Kipróbálom a vörösfény-terápiát és az oxigénterápiát is
– mondta az apa.
Nemrég egy ideig kórházban voltam bizonyos mellékhatások miatt. Jelenleg elég magasak a májenzimértékeim, ezért két hónapja nem kaptam kezelést. Szteroidokkal próbáljuk csökkenteni ezeket az értékeket. Igyekszem pozitív maradni, bár ez nem mindig könnyű.
Több mint egy év telt el azóta, hogy Chrisnek azt mondták, nagyjából egy éve lehet hátra, most azonban már ő sem tudja, mennyi ideje maradt.
Hat daganat volt az agyamban. Öt már eltűnt, most már csak egy maradt, szóval valami úgy tűnik, működik – legalábbis remélem. Jelenleg az orvosok nem tudják megmondani, mennyi időm lehet még hátra
– mondta.
Chris lánya, Isabella Daddy’s Little Monsters címmel még egy gyerekkönyvet is írt azzal a céllal, hogy segítsen más gyerekeknek megérteni és feldolgozni, mit jelent, amikor egyik szülőjük súlyos betegséggel küzd.
Eddig több mint 630 fontot, vagyis mintegy 280 ezer forintot gyűjtöttek össze a könyv kinyomtatására és terjesztésére. A kötetből az Egyesült Királyság különböző onkológiai központjaiba, hospice-intézményeibe és Maggie’s Centres támogatóközpontjaiba szeretnének eljuttatni példányokat – írja a Daily Star.