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louis vuitton

Olyasmire is hatással lehet a meleg őszi időjárás, amire nem is gondolnánk – mutatjuk!

30 perce
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A hosszabb, forróbb nyarak és az egyre melegebb őszök felborítják a divatipar hagyományos szezonjait. A kabátok iránti kereslet később indul be, miközben a kereskedőkön maradhatnak a drága téli készletek.
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louis vuittonkabáttéli ruha

A divatipar évtizedeken át arra épített, hogy a nyár végén lehűl az idő, a vásárlók pedig elkezdik keresni az őszi és téli ruhákat. A tartós meleg azonban egyre későbbre tolja a kabátok, pulóverek és más hideg időre szánt termékek iránti keresletet.

meleg
A divatra is hatással van a meleg ősz.
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A meleg ősz miatt nyakukon maradhatnak a téli ruhák a kereskedőknek

A probléma látványosan megmutatkozott a párizsi divathéten. Miközben a Saint Laurent óriásplakátjain egy vastag bundába burkolózó modell szerepelt, a napsütéses utcákon turisták sétáltak pólóban és rövidnadrágban.

Párizsban 28 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, ezért a divatbemutatók vendégei közül sokan ujjatlan felsőt és miniszoknyát választottak az üzletekben frissen megjelent őszi kollekciók helyett. A Louis Vuitton keddi bemutatóján is alig lehetett kabátot látni.

Pau Almar kiskereskedelmi tanácsadó, aki korábban tíz évig dolgozott a Zaránál, úgy véli, az egész iparágnak fel kell ismernie, hogy a klímaváltozás és a magasabb hőmérséklet miatt későbbre tolódott a kabátok értékesítési időszaka.

A képre kattintva galéria nyílik:

párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
párizsi divathét, párizsidivathét
Galéria: A Párizsi Divathét legérdekesebb szettjei
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Louis Vuitton 2027-es tavaszi/nyári női kollekciójának bebutatója a Párizsi Divathéten

A Louis Vuitton női kollekcióinak tervezője, Nicolas Ghesquière már alkalmazkodik a változáshoz. Elmondása szerint az európai rekordhőhullámok erősen befolyásolták legújabb kollekcióját, amelyben vékony anyagok és szellős szabások kaptak helyet. Olyan ruhákat akart tervezni, amelyek szinte fürdőruhaként, második bőrként simulnak a testre.

A meleg nemcsak a luxusmárkáknak, hanem a tömegpiaci üzleteknek is gondot okoz. Miközben a boltok a pólókat kötött ruhákra és dzsekikre cserélik, megnő a veszélye annak, hogy a téli készleteket később csak jelentős árengedménnyel tudják eladni.

Ez a nyereséget is visszavetheti, mivel a kabátokon általában magasabb a haszonkulcs. Ha pedig későn érkezik meg a hideg, sok vásárló inkább kivárhat a november végi Black Friday-akciókig.

 

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