Olyasmire is hatással lehet a meleg őszi időjárás, amire nem is gondolnánk – mutatjuk!

A divatipar évtizedeken át arra épített, hogy a nyár végén lehűl az idő, a vásárlók pedig elkezdik keresni az őszi és téli ruhákat. A tartós meleg azonban egyre későbbre tolja a kabátok, pulóverek és más hideg időre szánt termékek iránti keresletet.
A meleg ősz miatt nyakukon maradhatnak a téli ruhák a kereskedőknek
A probléma látványosan megmutatkozott a párizsi divathéten. Miközben a Saint Laurent óriásplakátjain egy vastag bundába burkolózó modell szerepelt, a napsütéses utcákon turisták sétáltak pólóban és rövidnadrágban.
Párizsban 28 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, ezért a divatbemutatók vendégei közül sokan ujjatlan felsőt és miniszoknyát választottak az üzletekben frissen megjelent őszi kollekciók helyett. A Louis Vuitton keddi bemutatóján is alig lehetett kabátot látni.
Pau Almar kiskereskedelmi tanácsadó, aki korábban tíz évig dolgozott a Zaránál, úgy véli, az egész iparágnak fel kell ismernie, hogy a klímaváltozás és a magasabb hőmérséklet miatt későbbre tolódott a kabátok értékesítési időszaka.
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A Louis Vuitton női kollekcióinak tervezője, Nicolas Ghesquière már alkalmazkodik a változáshoz. Elmondása szerint az európai rekordhőhullámok erősen befolyásolták legújabb kollekcióját, amelyben vékony anyagok és szellős szabások kaptak helyet. Olyan ruhákat akart tervezni, amelyek szinte fürdőruhaként, második bőrként simulnak a testre.
A meleg nemcsak a luxusmárkáknak, hanem a tömegpiaci üzleteknek is gondot okoz. Miközben a boltok a pólókat kötött ruhákra és dzsekikre cserélik, megnő a veszélye annak, hogy a téli készleteket később csak jelentős árengedménnyel tudják eladni.
Ez a nyereséget is visszavetheti, mivel a kabátokon általában magasabb a haszonkulcs. Ha pedig későn érkezik meg a hideg, sok vásárló inkább kivárhat a november végi Black Friday-akciókig.