Olyasmire is hatással lehet a meleg őszi időjárás, amire nem is gondolnánk – mutatjuk!

A divatipar évtizedeken át arra épített, hogy a nyár végén lehűl az idő, a vásárlók pedig elkezdik keresni az őszi és téli ruhákat. A tartós meleg azonban egyre későbbre tolja a kabátok, pulóverek és más hideg időre szánt termékek iránti keresletet.

A divatra is hatással van a meleg ősz.

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A meleg ősz miatt nyakukon maradhatnak a téli ruhák a kereskedőknek

A probléma látványosan megmutatkozott a párizsi divathéten. Miközben a Saint Laurent óriásplakátjain egy vastag bundába burkolózó modell szerepelt, a napsütéses utcákon turisták sétáltak pólóban és rövidnadrágban.

Párizsban 28 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, ezért a divatbemutatók vendégei közül sokan ujjatlan felsőt és miniszoknyát választottak az üzletekben frissen megjelent őszi kollekciók helyett. A Louis Vuitton keddi bemutatóján is alig lehetett kabátot látni.

Pau Almar kiskereskedelmi tanácsadó, aki korábban tíz évig dolgozott a Zaránál, úgy véli, az egész iparágnak fel kell ismernie, hogy a klímaváltozás és a magasabb hőmérséklet miatt későbbre tolódott a kabátok értékesítési időszaka.

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