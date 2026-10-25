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légitársaság

Viccből felfújta a mentőmellényt a repülőn, két légitársaság is kitiltotta – videón a balul elsült poén

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Egy fiatal férfi csak egy kis mókára vágyott a repülőn, de a poénja alaposan félresikerült. Felfújta a mentőmellényét, a pilóta a rendőrökhöz kísértette, a Jetstar és a Qantas pedig kitiltotta a járatairól.
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légitársaságutasszemélyzet

Egy rosszul elsült vicc miatt két légitársaság járatairól is kitiltottak egy ausztrál férfit. Hugh Lovett a Sydneyből Adelaide-be tartó repülőn húzta meg a mentőmellény zsinórját, mert mókásnak találta a dolgot. A légiutas-kisérők azonban nem fogták a hasukat a nevetéstől. 

mentőmellény
Egy ausztrál férfi két légitársaságnál is feketelistára került, miután poénból felfújta a mentőmellényét
Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / AFP

A pilóta egyenesen a rendőrökhöz küldte

A kitiltott fiatal a Yahoo News Australiának mesélte el, mi történt a Jetstar JQ768-as járatán, ahol testvére, Blake mellett ült.

Őszintén szólva, csak szórakoztam egy kicsit

 – mondta Hugh, aki azt is elismerte, hogy a személyzet előre figyelmeztette az utasokat: a mentőmellényt tilos felvenni vagy felfújni, amíg el nem hagyják a repülőgépet.

„Egyszerűen nem figyelek eléggé” – tette hozzá.

Amint a mellény megtelt levegővel, az utasok mind a vicceskedő srác felé fordultak, aki ekkor már érezte, hogy ebből baj lehet.

A személyzet számon kérte rajta, miért aktiválta a biztonsági felszerelést. Hugh Lovett még azt is megkérdezte, hogyan lehet visszacsomagolni a mellényt. Mivel a gépen voltak szabad helyek, egy másik ülésre költözött, és a járat folytatta útját.

A kellemetlen meglepetés azonban csak leszállás után következett. 

A mókamester utolsóként hagyta el a gépet, amikor a pilóta megkérdezte, ki volt a felelős a történtekért. A fiatal férfi jelentkezett, a járat kapitánya pedig a rendőrséghez kísérte.

A hatóságok elbeszélgettek vele, és elmagyarázták, milyen veszélyeket okozhatott volna a mutatványa. Az ausztrál szövetségi rendőrség megerősítette, hogy október 16-án intézkedtek az ügyben. A vizsgálat még tart.

Egyetlen poénnal két légitársaságnál is feketelistára került

Hugh szerdán e-mailben tudta meg, hogy a Jetstar és a Qantas járataira sem ülhet fel többé. Egyelőre azt sem tudja, meddig tart a tiltás.

Soha nem gondoltam volna, hogy egy mentőmellény felfújásából ekkora balhé lesz

 – mondta, hozzátéve, reméli, másnak nem jut eszébe hasonló mutatvány.

A Jetstar szerint a biztonsági szabályok nem viccből íródtak: 

az utasoknak be kell tartaniuk a személyzet utasításait, és engedély nélkül tilos a fedélzeti biztonsági felszerelésekhez nyúlni. A légitársaság nem tolerálja az utasok vagy a személyzet biztonságát veszélyeztető viselkedést.

A vicces fiatal már belátta, hogy nem volt túl jó ötlet a tréfa, és megígérte, hogy nem ismétli meg. 

Korábban egy másik rendhagyó esetről is beszámoltunk, három órán át zokogott a nő a repülőn, mert nem cseréltek vele helyet.

 

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