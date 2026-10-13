Pénzt adott a mentősöknek egy 80 éves nyugdíjas, rendőrségi ügy lett belőle

Hálából 20 eurót ( átszámítva csaknem 7300 forintot) adott volna a mentősöknek egy német nyugdíjas, amiért azok gyorsan és szakszerűen ellátták a feleségét. A jó szándékú gesztusból azonban büntetőügy lett: a hatóságok jogtalan előny nyújtásának gyanújával indítottak eljárást a 80 éves férfi és felesége ellen – adta hírül az osztrák Heute.

Megköszönte volna a mentősök munkáját, vesztegetéssel gyanúsították meg

Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / AFP

Feljelentés lett a hálából adott pénzből

Tavaly augusztus 30-án Clemens Stroetmann felesége hirtelen rosszul lett, ezért az idős úr azonnal mentőt hívott hozzá. A kiérkező szakemberek gyorsan a nő segítségére siettek. Munkájuknak köszönhetően az asszony nem sokkal később elhagyhatta a kórházat, és hazatérhetett.

A nyugdíjas szerette volna megköszönni a mentősök munkáját, ezért levelet küldött a németországi Potsdam-Mittelmark járás illetékes szolgálatának, amelyhez 20 eurót is mellékelt a dolgozók közös kávépénzébe.

Arra azonban nem számított, hogy a figyelmesség miatt még a hatóságokkal is meggyűlik a baja.

A helyi hatóság nem egyszerűen visszaküldte az összeget, hanem feljelentést is tett. Hat héttel később Stroetmann levelet kapott az ügyészségtől, amely

a házaspár ellen nyomozást indított jogtalan előny nyújtásának gyanújával.

A 80 éves férfi a Sat.1-nek elmondta: a mentősök nevét sem tudta, és semmilyen ellenszolgáltatást nem várt a pénzért cserébe. Úgy vélte, egyértelműen jó szándék vezette, ezért értetlenül állt a történtek előtt.

Az ügyészség szerint azonban a szabályok a hivatalos személyeknek adott juttatásokat azok értékétől függetlenül tiltják. Az sem jelent kivételt, ha nem egy konkrét dolgozó, hanem egy egész szolgálat részesül a pénzből.

Több ezer euróba került a húsz eurós borravaló

Az ügy közel egy évig húzódott, végül a potsdami tartományi bíróságon az ügyészség nem járt sikerrel.

Stroetmann elmondása szerint az eljárás több ezer eurós költséget okozott, amelyet végül az államkasszának kell állnia.

Benjamin Grunst büntetőjogi ügyvéd szerint a hatóságok ebben az esetben túl messzire mentek.

Úgy véli, a probléma egyik oka, hogy a jogszabály nem határoz meg olyan értékhatárt, amely alatt az efféle juttatások automatikusan jelentéktelennek számítanának.

Így az ügyészség mérlegelésén múlik, hogy egy hasonló esetben indul-e eljárás.