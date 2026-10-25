„Ha nem nevetünk, sírni fogunk" - Két nappal az esküvő előtt kapott szívszorító hírt a menyasszony

Boldogan készült élete nagy napjára egy fiatal menyasszony, aki végül alig két nappal az esküvője előtt kapott sokkoló diagnózist. Zoe Spear a Washington állambeli Arlingtonból idei nyara végig a menyegzőjéről szólt, az örömét pedig csak a bal lábában érzett, tartós fájdalom árnyékolta be, amit ízületi gyulladásnak tulajdonított.

Két nappal az esküvő előtt kapott szívszorító hírt a menyasszony / Fotó: GoFundMe

Két nappal az esküvő előtt kapott szívszorító hírt a menyasszony

A nő orvosa végül két nappal esküvője előtt közölte vele, hogy valójában csontrákban szenved, amelyet leendő férjével, Zackkel, és a szűkebb családdal osztott meg.

Annyira bizarr látni, ahogy a szeretteid ennyire szomorúak lesznek miattad

- mondta el Zoe, aki később azt is megtudta, a combcsontjában lévő daganat mérete miatt amputálni kell a bal lábát.

A fiatal nő - aki időközben kimondta a boldogító igent -, jelenleg kemoterápiás kezelés alatt áll, mialatt igyekszik felkészülni az amputációra. A betegséggel vívott küzdelmét a közösségi médiában dokumentálja, amivel nagy hatást gyakorolt mindazokra, akik ugyanebben a kórban szenvednek. Ahogy pedig közeleg a műtét dátuma, Zoe igyekszik humorral kezelni mindazt, ami vele történik: így például a szeretteivel egy búcsúbulit szerveztek a bal lába tiszteletére.

Ha nem nevetünk, akkor sírni fogunk

- tette hozzá a nő, a People beszámolója szerint.