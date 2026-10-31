Egy arizonai menyasszony azt állítja, hogy vőlegénye nyakon szúrta, mindössze hetekkel az esküvőjük előtt. Elmondása szerint életét csupán az mentette meg, hogy legidősebb lánya értesítette a rendőrséget.

Hetekkel az esküvő előtt szúrta nyakon a menyasszonyt vőlegénye. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hetekkel az esküvő előtt szúrta nyakon a menyasszonyt vőlegénye

Emily Byles, egy 30 éves kétgyermekes anya, elmondta, hogy nemrég költözött Glendale-be, hogy vőlegényével, Zachary Velasquezzel legyen, mielőtt az október 5-én, egy hónappal a tervezett esküvőjük előtt ollóval megtámadta.

Nem csak bántani akart. Megpróbált véget vetni az életemnek. Többször is megszúrtak, elvágták az artériámat, és súlyosan megvertek. Nem kellett volna túlélnem, de Isten kegyelméből mégis megtörtént

- mesélte a nő.

A támadás után készült fotókon a nő egy kórházban látható két monoklival, nyakmerevítővel és vágásokkal az arcán és a nyakán.

Byles elmondta a rendőröknek, hogy vőlegénye metamfetamint használt, és fenyegetően azt mondta neki, hogy ő egy próféta, majd megpróbálta megölni őt, hogy megmentse. A nőt több tucatszor fejbe verték, és azonnal nem is vette észre, hogy megszúrták.

Úgy éreztem, mintha meghaltam volna, olyan volt, mint egy testen kívüli élmény

- mondta Byles, hozzátéve, hogy megalázva érzi magát, miután egy olyan ember akarta megölni, aki végig azt állította, hogy szereti és meg fogja védeni.

Az édesanya két lányát is megfenyegették a kegyetlen támadásban, amely csak akkor ért véget, amikor a legidősebb, 11 éves, felhívta a 911-et. A kiérkező rendőrök csak erővel jutottak be a hálószobába, miután meghallották Byles kiáltásait. A szobában egy vértócsában fekve találták meg a nőt.

Velasquezt jelenleg súlyos testi sértéssel vádolják, és őrizetbe vették. A rendőröknek beismerte, hogy megütötte menyasszonyát és fojtófogásba vette, de azt állította, hogy mindezt önvédelemből tette, de nem részletezte miért - írta a New York Post.