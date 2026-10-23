Merénylet történt Izraelben: többen is életveszélyesen megsérültek

Legalább öten megsebesültek, közülük ketten életveszélyesen egy péntek reggeli lövöldözéses merényletben, a ciszjordániai Hebron közelében – számolt be róla a helyi média.

Merénylet történt Izraelben: lelőtték a két támadót. Fotó: HAZEM BADER / AFP

Merénylet történt Izraelben: lelőtték a két támadót

A támadás a Hebrontól délkeletre fekvő Jehuda útkereszteződés közelében történt. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint két ember életveszélyes, három másik pedig könnyű vagy közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

Az izraeli katonák a helyszínre érkezve tüzet nyitottak a két támadóra, akik megpróbáltak elmenekülni. A katonák rövid üldözés után a közelben lelőtték őket. A térségben ellenőrző pontokat állítottak fel, több falut pedig katonai zárlat alá helyeztek.

Ofer Ohana, a térség ismert egészségügyi önkéntese videón rögzítette az eseményeket. A felvételen hallható, amint azt kiabálja: "A terrorista folyamatosan lő! Még mindig tart a tűzpárbaj a támadó és katonáink között, nem tudjuk kihozni a sebesülteket! Már több mint húsz perce tart a lövöldözés!"

Az izraeli hadsereg az elmúlt hónapban kétszer is megemelte a készültségi szintet. Először október 7-e környékén, a Hamász terrortámadásának harmadik évfordulója idején, majd a múlt hét végén, a jövő keddi választások előtt, az esetleges biztonsági eszkalációtól tartva.