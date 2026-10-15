Éveken át mérgezték a munkahelyén, most nyilvánosságra hozta a döbbenetes felvételt

Éveken át mérgezte kolléganőjét egy férfi az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A nő rendszeresen rosszul lett, hullani kezdett a haja, és többször is kórházba került. A munkahelyi mérgezésre végül egy rejtett kamera derített fényt, amely rögzítette, amint munkatársa valamit az italába önt.

Rejtett kamerával buktatta le kollégáját egy kaliforniai nő, akit éveken át mérgeztek a munkahelyén. Az elítélt férfi most a büntetőítélet törlését kéri. (illusztráció)

Fotó: Illusztráció/123RF

Rong Yuan 2017 januárjában kezdett dolgozni egy Berkeleyben működő mérnöki kutatóvállalatnál.

Néhány héttel később már súlyos rosszullétek gyötörték, rendszeresen öklendezett, és hullani kezdett a haja. Állapota egyre romlott, többször kórházba került, de sokáig nem tudta, mi okozza a tüneteit.

2019 januárjában ismét rosszul lett, miután ivott a munkahelyén tartott vizespalackjából. Édesanyja is megkóstolta a vizet, és észrevette annak furcsa, savanyú ízét. A nő ekkor gyanakodni kezdett, ezért egy rejtett kamerát helyezett az íróasztalára.

Rejtett kamera buktatta le a kolléganőjét mérgező férfit

A 2019 márciusában készült felvételen a nő munkatársa, David Xu látható, amint valamilyen anyagot önt a vizespalackjába. Rong Yuan a bizonyítékot átadta a rendőrségnek.