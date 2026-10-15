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munkahely

Éveken át mérgezték a munkahelyén, most nyilvánosságra hozta a döbbenetes felvételt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Éveken át mérgezte kolléganőjét egy férfi, akit végül rejtett kamera buktatott le. A munkahelyi mérgezésről készült felvételt most nyilvánosságra hozta az áldozat.
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munkahelyegyesült államokbanmérgezésrejtett kamera

Éveken át mérgezte kolléganőjét egy férfi az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A nő rendszeresen rosszul lett, hullani kezdett a haja, és többször is kórházba került. A munkahelyi mérgezésre végül egy rejtett kamera derített fényt, amely rögzítette, amint munkatársa valamit az italába önt.

Munkahelyi mérgezés: rejtett kamerával buktatta le kollégáját egy nő
Rejtett kamerával buktatta le kollégáját egy kaliforniai nő, akit éveken át mérgeztek a munkahelyén. Az elítélt férfi most a büntetőítélet törlését kéri. (illusztráció)
Fotó: Illusztráció/123RF

Rong Yuan 2017 januárjában kezdett dolgozni egy Berkeleyben működő mérnöki kutatóvállalatnál. 

Néhány héttel később már súlyos rosszullétek gyötörték, rendszeresen öklendezett, és hullani kezdett a haja. Állapota egyre romlott, többször kórházba került, de sokáig nem tudta, mi okozza a tüneteit.

2019 januárjában ismét rosszul lett, miután ivott a munkahelyén tartott vizespalackjából. Édesanyja is megkóstolta a vizet, és észrevette annak furcsa, savanyú ízét. A nő ekkor gyanakodni kezdett, ezért egy rejtett kamerát helyezett az íróasztalára.

Rejtett kamera buktatta le a kolléganőjét mérgező férfit

A 2019 márciusában készült felvételen a nő munkatársa, David Xu látható, amint valamilyen anyagot önt a vizespalackjába. Rong Yuan a bizonyítékot átadta a rendőrségnek.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi kadmiummal, egy mérgező nehézfémmel szennyezte kolléganője ételét és ivóvizét. A mérgezés 2017 és 2019 között több mint egy éven át tartott. Xu ellen előre kitervelt emberölési kísérlet és két rendbeli mérgezés miatt emeltek vádat. Végül azonban vádalkut kötött, és 2024-ben mindössze két év próbaidőt kapott.

A férfi 2026 márciusában letöltötte próbaidejét, most pedig az elítélés törlését szeretné elérni. Az ügyészség ellenzi a kérelmét. Rong Yuan ezért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a mérgezésről készült felvételt.

A nő úgy érzi, az igazságszolgáltatás cserbenhagyta, és a videó közzététele az utolsó lehetősége arra, hogy felhívja a figyelmet a történtekre – írja a Fox News.

Féltékenységből megmérgezte a csapattársát egy focista, esküvője előtt halt meg a férfi

Két héttel az esküvője előtt mérgezte meg csapattársát a német TuS Rockenberg amatőr klub egyik labdarúgója. A játékos a feltételezések szerint korábban egy nő miatt került konfliktusba az áldozattal, majd ezt követően végzetes döntésre szánta rá magát. A 35 éves férfit nemrég letartóztatták.

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