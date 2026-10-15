Éveken át mérgezték a munkahelyén, most nyilvánosságra hozta a döbbenetes felvételt

Éveken át mérgezte kolléganőjét egy férfi az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A nő rendszeresen rosszul lett, hullani kezdett a haja, és többször is kórházba került. A munkahelyi mérgezésre végül egy rejtett kamera derített fényt, amely rögzítette, amint munkatársa valamit az italába önt.
Rong Yuan 2017 januárjában kezdett dolgozni egy Berkeleyben működő mérnöki kutatóvállalatnál.
Néhány héttel később már súlyos rosszullétek gyötörték, rendszeresen öklendezett, és hullani kezdett a haja. Állapota egyre romlott, többször kórházba került, de sokáig nem tudta, mi okozza a tüneteit.
2019 januárjában ismét rosszul lett, miután ivott a munkahelyén tartott vizespalackjából. Édesanyja is megkóstolta a vizet, és észrevette annak furcsa, savanyú ízét. A nő ekkor gyanakodni kezdett, ezért egy rejtett kamerát helyezett az íróasztalára.
Rejtett kamera buktatta le a kolléganőjét mérgező férfit
A 2019 márciusában készült felvételen a nő munkatársa, David Xu látható, amint valamilyen anyagot önt a vizespalackjába. Rong Yuan a bizonyítékot átadta a rendőrségnek.
A nyomozás során kiderült, hogy a férfi kadmiummal, egy mérgező nehézfémmel szennyezte kolléganője ételét és ivóvizét. A mérgezés 2017 és 2019 között több mint egy éven át tartott. Xu ellen előre kitervelt emberölési kísérlet és két rendbeli mérgezés miatt emeltek vádat. Végül azonban vádalkut kötött, és 2024-ben mindössze két év próbaidőt kapott.
A férfi 2026 márciusában letöltötte próbaidejét, most pedig az elítélés törlését szeretné elérni. Az ügyészség ellenzi a kérelmét. Rong Yuan ezért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a mérgezésről készült felvételt.
A nő úgy érzi, az igazságszolgáltatás cserbenhagyta, és a videó közzététele az utolsó lehetősége arra, hogy felhívja a figyelmet a történtekre – írja a Fox News.
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