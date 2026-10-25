Gyermeket vár az AI? Mindenkit ledöbbentett a mesterséges intelligencia

Finoman szólva is elképedtek a négytagú Baby Queen kínai popbanda rajongói, amikor a csapat egyik énekesnője azzal a bejelentéssel állt elő a közösségi médiában, hogy gyermeket vár, ezért egy időre szünetet vesz ki. Hogy mi ebben a döbbenetes? Az, hogy az együttes tulajdonképpen nem is létezik, csupán a mesterséges intelligencia segítségével hozták létre.
Meglepő hírt közölt a mesterséges intelligencia által kreált banda egyik tagja
Nemrég megtudtam, hogy terhes vagyok. Hosszasan gondolkodást követően, és miután megbeszéltem a dolgokat a céggel és a banda tagjaival, úgy döntöttem, hogy most szünetet tartok, a pihenésre fókuszálok és vigyázok magamra. Ez a döntés egyáltalán nem volt könnyű, különösen a bandatársaim és a munkatársaim számára, akikkel egy közös visszatérésre készültünk – őszintén sajnálom. Mindenki nagyon keményen dolgozott, mégis miattam kellett megváltoztatni a terveket. Nem veszem magától értetődőnek az erőfeszítéseiket, és nem fogok elmenekülni a felelősségvállalás elől sem
- olvasható a bejegyzésben, amelyet az együttes közösségi oldalán tettek közzé.
A bejelentés egyébként nem véletlenszerű, és van rá magyarázat: a hírek szerint a Baby Queent létrehozó K-pop rajongók találták ki ezt a csavart, mivel a négy énekes online személyiségének kezelése már túl nehézkesnek bizonyult - írja a Daily Mail.
A Baby Queen egy kitalált, a mesterséges intelligencia által generált lánycsapat, amelyet néhány K-pop rajongó hozott létre Kínában. 2026 októberében a banda bejelentette, hogy az egyik tag, Mity terhes, és szülési szabadságra megy. A bejelentést úgy tálalták, mint egy valódi ügynökségi nyilatkozatot, annak ellenére, hogy Mity egy virtuális karakter. Az alkotók később beismerték, hogy azért találták ki a terhességről szóló történetet, hogy kiírják Mityt, mert több mesterséges intelligencia által vezérelt személyiség kezelése túl nagy munkává vált
- jelentették be az Artists Without Autotune nevű Instagram-oldalon.
A mesterséges intelligencia manapság egyre nagyobb teret nyer, ezzel egy időben pedig a félelem is kezd nőni az irányába, kivált, mivel egyes feltételezések szerint titokban máris öntudatra ébredhetett. Megan Peters, a University College London számítógépes megismerés tanszékének előadója volt az, aki elmondta, egyelőre nincs megbízható teszt annak megállapítására, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer tudatos-e, amennyiben pedig egy napon valóban tudatára ébredne a saját gondolatainak, az emberek egy komoly erkölcsi dilemmával szembesülnének: nevezetesen, hogy kikapcsolják-e.