Gyermeket vár az AI? Mindenkit ledöbbentett a mesterséges intelligencia

Finoman szólva is elképedtek a négytagú Baby Queen kínai popbanda rajongói, amikor a csapat egyik énekesnője azzal a bejelentéssel állt elő a közösségi médiában, hogy gyermeket vár, ezért egy időre szünetet vesz ki. Hogy mi ebben a döbbenetes? Az, hogy az együttes tulajdonképpen nem is létezik, csupán a mesterséges intelligencia segítségével hozták létre.

Meglepő hírt közölt a mesterséges intelligencia által kreált banda egyik tagja / Fotó: kues1 / magnific.com

Meglepő hírt közölt a mesterséges intelligencia által kreált banda egyik tagja

Nemrég megtudtam, hogy terhes vagyok. Hosszasan gondolkodást követően, és miután megbeszéltem a dolgokat a céggel és a banda tagjaival, úgy döntöttem, hogy most szünetet tartok, a pihenésre fókuszálok és vigyázok magamra. Ez a döntés egyáltalán nem volt könnyű, különösen a bandatársaim és a munkatársaim számára, akikkel egy közös visszatérésre készültünk – őszintén sajnálom. Mindenki nagyon keményen dolgozott, mégis miattam kellett megváltoztatni a terveket. Nem veszem magától értetődőnek az erőfeszítéseiket, és nem fogok elmenekülni a felelősségvállalás elől sem

- olvasható a bejegyzésben, amelyet az együttes közösségi oldalán tettek közzé.

A bejelentés egyébként nem véletlenszerű, és van rá magyarázat: a hírek szerint a Baby Queent létrehozó K-pop rajongók találták ki ezt a csavart, mivel a négy énekes online személyiségének kezelése már túl nehézkesnek bizonyult - írja a Daily Mail.

A Baby Queen egy kitalált, a mesterséges intelligencia által generált lánycsapat, amelyet néhány K-pop rajongó hozott létre Kínában. 2026 októberében a banda bejelentette, hogy az egyik tag, Mity terhes, és szülési szabadságra megy. A bejelentést úgy tálalták, mint egy valódi ügynökségi nyilatkozatot, annak ellenére, hogy Mity egy virtuális karakter. Az alkotók később beismerték, hogy azért találták ki a terhességről szóló történetet, hogy kiírják Mityt, mert több mesterséges intelligencia által vezérelt személyiség kezelése túl nagy munkává vált

- jelentették be az Artists Without Autotune nevű Instagram-oldalon.