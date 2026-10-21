Autóbalesetben meghalt Michael Pfeffer

Búcsúzik a német sportvilág Michael Pfeffertől, a ZDF egykori sportriporterétől, aki 67 éves korában sportbalesetben halt meg a brazíliai Rio de Janeiróban. A szakember évtizedeken keresztül tudósított a világ legjelentősebb sporteseményeiről, pályafutását pedig a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok után, a sportszerkesztőségen belüli generációváltás részeként fejezte be.

Michael Pfeffer 67 éves volt - Illusztráció

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Pfeffer munkája során többek között olimpiai játékokról, a Tour de France-ról és számos téli sportversenyről közvetített. Különösen közel állt a szívéhez a francia kerékpáros körverseny, amelyről 1998 és 2011 között ZDF-es kollégájával, Peter Leissllel közösen tudósított.

Michael Pfeffer imádta a veszélyes sportokat

A sportriporter nemcsak a munkájában, hanem a magánéletében is rajongott a sportért. Szerette a kerékpározást, a görkorcsolyázást és a kiteszörfözést, emellett kifejezetten vonzotta a sebesség és a kockázat – írja a Blikk.

Michael Pfeffer tot: ZDF-Sportreporter stirbt bei Unfall in Rio. Große Trauer im Sportjournalismus nach dem Tod der TV-Legende mit 67 Jahren. https://t.co/kTzMvxGmfo https://t.co/qaivmLBoNf — heute.at (@Heute_at) October 21, 2026

Peter Leissl a Német Sportújságírók Szövetségének (VDS) oldalán megjelent nekrológban idézte fel közös élményeiket és barátja rendkívüli sportszenvedélyét. Egy 1999-es, amerikai síelésről is írt: Vailben, a mély hóban Pfeffer hatalmasat bukott, és elvesztette az eszméletét.

A történtek ellenére később ismét talpra állt, és a korábbi balesetei sem vették el a kedvét a sportoktól.

Leissl megható sorokkal búcsúzott egykori kollégájától, akit olyan emberként írt le, aki imádta az életet, és újra meg újra kereste a kihívásokat.

A sportriporter végül a riói hullámzásban vesztette életét.

Felesége és gyermekei gyászolják

Michael Pfeffer brazil származású feleségét, Sylviát, valamint két gyermekét, Clarát és Matteót hagyta hátra. Lánya, Clara szintén újságíró lett, és szakmai pályáján édesapja nyomdokaiba lépett. Fia, Matteo pedig örökölte apja sportok iránti rajongását.

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