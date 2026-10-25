Egy megolvadt édesség vezetett a mikrohullámú sütő feltalálásához

Igencsak mélyre kell ásnunk a történelemben, ha a mikró – leánykori nevén mikrohullámú sütő – megszületésének történetét szeretnénk kikutatni. A mikrohullámú sütő története egészen a második világháború idejére nyúlik vissza. A katonai radarokban alkalmazott magnetronok új felhasználási lehetőségeit kutatva a Raytheon mérnökei az ételek melegítésével is kísérletezni kezdtek.

Így született meg a mikró. Fotó: JAN HAAS / picture alliance

A legismertebb történet szerint Percy Spencer mérnök egy működő magnetron közelében vette észre, hogy felmelegedett a zsebében tartott édesség. A különös jelenség felkeltette az érdeklődését, ezért pattogatott kukoricával, majd tojással is próbálkozott. Utóbbi azonban felrobbant, és az egyik közelben álló kollégáját is beterítette.

Bár a felfedezéshez számos ehhez hasonló történet kapcsolódik, a technológia valójában több kutató munkájának és hosszú fejlesztési folyamatnak az eredménye volt.

Egy kisebb vagyonba került az első otthoni mikró

A Raytheon 1946-ban dobta piacra a Radarange nevű készülékét, amelyet elsősorban professzionális felhasználásra szántak.

A korai változat közel 1,8 méter magas és 340 kilogramm tömegű volt, ráadásul vízvezetékre is szüksége volt a hűtéshez.

Az első, kifejezetten háztartásoknak készült mikrohullámú sütő 1955-ben jelent meg. A Tappan RL-1 falra szerelhető berendezése 1295 dollárba (440 ezer forint) került, így csak kevesen engedhették meg maguknak.

Az igazi fordulatot 1967 hozta el, amikor az Amana bemutatta a konyhapulton is elférő Radarange modellt. Az új készülék már 495 dollárért (168 ezer forint) volt megvásárolható, ami jelentősen bővítette a lehetséges vásárlók körét.

Az IEEE Spectrum technikatörténeti összeállítása szerint a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a mikrohullámú sütők az 1970-es évektől egyre több háztartásban jelentek meg. Így vált a katonai radarok technológiájából a mindennapi főzés és ételmelegítés egyik legismertebb eszköze.