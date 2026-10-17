Összecsaptak a tüntetők és a rendőrök: Milánóban csatatérré változott a dóm előtti tér - Videó

Az utcai harc órák óta tart. Milánó városközpontjában óriási a felfordulás.
Csatatérré változott a Milánó városközpontjában található Dóm tér, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután.
Milánó: utcai harcok zajlanak
Az utcai harc órák óta tart. A hatóságok vízágyúval és könnygázzal próbálják kiszorítani a dóm előtti térről a tüntetőket, akik kövekkel, üvegekkel dobálják a rendőröket.
A több ezer demonstráló az Olaszország a tereken elnevezésű országos megmozdulásra érkezett, amelyet a legnagyobb szakszervezet, a CGIL hirdetett meg a fogyasztói árak emelkedésével szemben, a Franciaországban és Albániában is tartott tüntetésekkel szolidaritásban - írja az MTI.
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