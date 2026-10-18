Naponta ettek mogyorót, érdekes változást mértek az agyukban a kutatók

A Maastrichti Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan befolyásolhatja a földimogyoró rendszeres fogyasztása az idősebb emberek agyi véráramlását és kognitív teljesítményét. A Clinical Nutrition című szakfolyóiratban megjelent vizsgálatban 31 egészséges, átlagosan 67 éves résztvevő vett részt.

Egy kutatás szerint a mogyoró egy fontos agyi folyamatra is hatással lehet - Illusztráció

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A kísérlet során a résztvevők 16 héten keresztül naponta 60 gramm sózatlan, héjával együtt pörkölt földimogyorót fogyasztottak, majd egy külön kontrollidőszakban mogyoró nélkül folytatták az étrendjüket. A két időszak között nyolchetes szünetet tartottak, a kutatók pedig képalkotó eljárással mérték az agyi véráramlást, valamint különböző tesztekkel vizsgálták a memóriát és más kognitív képességeket.

Növekedett az agyi véráramlás

Az eredmények szerint a földimogyorót fogyasztó időszakban a teljes agyra vetített véráramlás körülbelül 3,6 százalékkal emelkedett a kontrollidőszakhoz képest. A szürkeállományban ennél valamivel nagyobb, 4,5 százalékos növekedést mértek.

Az agyi véráramlás azért fontos, mert a vér oxigént és tápanyagokat szállít az idegsejtekhez.

A mért változás önmagában azonban nem jelenti azt, hogy az agy minden funkciója javult, vagy hogy a földimogyoró bizonyítottan megelőzné az időskori szellemi hanyatlást – írja a Medical Xpress.

A memória egyik területén is javulást mértek

A kutatók a memória működésében is találtak változást. A verbális felismerési memória késleltetett felidézést vizsgáló feladatában az eredmények 5,8 százalékos javulást mutattak a mogyorófogyasztás időszakában.

Nem minden vizsgált képesség változott ugyanakkor kedvezően: a végrehajtó funkciók és a pszichomotoros sebesség területén nem találtak hasonló előnyt. Ez azért lényeges, mert a memória egy részterületén mért javulásból nem lehet arra következtetni, hogy a mogyoró általánosságban javítja az intelligenciát vagy a gondolkodást.

Illusztráció

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Miért lehet érdekes a földimogyoró összetétele?

A földimogyoró telítetlen zsírsavakat, fehérjét, rostokat és különféle bioaktív vegyületeket tartalmaz.

Ezek az összetevők szerepet játszhatnak az anyagcsere és a szív- és érrendszer működésében, amelyek az agy vérellátásával is kapcsolatban állnak.

A kutatás azonban nem azt bizonyította, hogy egyetlen tápanyag felelős a megfigyelt változásokért. A vizsgálat a földimogyoró fogyasztását egészében értékelte, ezért további kutatásokra van szükség annak tisztázásához, hogy pontosan mely összetevők és milyen biológiai folyamatok állhatnak a háttérben.