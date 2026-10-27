Integetve hergelte a rendőröket a 200 kilométer/órával száguldó motoros – ez történt utána

A 29 éves Amin Belechguert 2025. június 27-én este vették észre a rendőrök az A20-as úton, Maidstone felé haladva. A rendszám nélküli Kawasaki Ninja motorral közlekedő férfi a megkülönböztető jelzést használó járőrautó elé hajtott, majd lassított és integetett az egyenruhásoknak.

Elkobozzák a 8,5 milliós motort, tíz évre eltiltották a sofőrt. (Képernyőkép)

Elkobozzák a 8,5 millió forintos motorját, tíz évig nem vezethet

A rövid üldözés során egy 40–60 mérföld/órás sebességkorlátozású úton 130 mérföld/óra, azaz csaknem 210 kilométer/óra fölé gyorsított. Egy beláthatatlan útszakaszon a záróvonalat is átlépte, és a szembejövő sávba hajtott. A rendőrök a veszély miatt megszakították az üldözést, később azonban szöges útzárral kilyukasztották a motor abroncsait.

Belechguer egy bokros területre menekült, de elfogták. Lefoglalt telefonján és kameráján olyan felvételeket találtak, amelyeken Kent, Essex és London útjain száguldott, egykerekezett, áthajtott a piros lámpán és a járdán motorozott.

A férfi 21 rendbeli veszélyes vezetést ismert el. A Maidstone-i Koronabíróság négy év börtönre ítélte, tíz évre eltiltotta a vezetéstől, mintegy 8,5 millió forintért vásárolt motorját pedig végleg elkobozták.