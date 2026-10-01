115 km/h-val száguldott a motoros, hogy még elérje a McDonald's reggelijét

Egy Virginia állambeli férfi majdnem a megengedett sebesség háromszorosával száguldott a motorjával, mert - elmondása szerint - mindenképpen oda akart érni a McDonald’s-ba, mielőtt véget ér a reggeli menü.

Nem akarta lekésni a McDonald's reggelit a motoros, gyorshajtás miatt állította meg egy rendőr. Fotó: Manassas City Police

Nem akarta lekésni a McDonald's reggelit a motoros, gyorshajtás miatt állította meg egy rendőr

A rendőrök augusztus 16-án állították meg a motorost a Washington DC-től nagyjából 40 percre fekvő Manassas városában, miután bemérték, hogy a 40 km/h-s zónában 115-tel száguldott. A Manassas City Rendőrkapitányság hétfőn tette közzé az esetről készült testkamera-felvételt.

A videón hallani lehet, amint a motoros megkérdezi a rendőrtisztet: "Kicsit gyorsan mentem, nem?"

Csak el akartam érni a McDonald's reggelit

- szabadkozott a férfi, miközben átadta a jogosítványát és a forgalmiját. Hozzátette, hogy akkora rohanásban volt az ebédmenüre való átállás miatt, hogy indulás előtt még zoknit sem húzott.

A rendőr testkamerájának időkódja szerint az intézkedés vasárnap délelőtt 10:43-kor történt. A legtöbb McDonald’s-ban ilyenkor délelőtt 11 óráig tart a reggeli, így valóban szorította az idő a férfit.

A motoros teljesen megdöbbent, amikor meghallotta, valójában mennyivel is ment. A rendőr emlékeztette a sofőrt, mennyire veszélyes ilyen tempóval száguldozni. A férfi pedig elmondta, hogy már felhívta az apját, és elmesélte neki a történteket. Az apja pedig "kiabált vele és teljesen kiakadt", amiért így viselkedett.

A rendőr végül veszélyes vezetésért és egyéb közlekedési szabálysértésekért jelentette fel a motorost, majd búcsúként ismét figyelmeztette a gyorshajtás veszélyeire - írta a New York Post.