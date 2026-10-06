Közel tízezer tartalékos katona kapott behívót a szomszédunkban – bírságot kaphat, aki nem jelenik meg

Október 5-én megkezdődött Romániában a MOBEX Bucharest–Ilfov 26 elnevezésű mozgósítási gyakorlat. A hadsereg mintegy tízezer, 43 és 63 év közötti tartalékost rendelt be a fővárosból és a környező Ilfov megyéből.

Tízezer embert érint a román hadsereg mozgósítási gyakorlata. (Képünk illusztráció.) Fotó: ALEX NICODIM / ANADOLU

Új pisztolyt is kipróbálnak a romániai mozgósítási gyakorlaton

Minden érintettnek csak a behívóparancsban megjelölt napon kell jelentkeznie a kijelölt katonai egységnél. A munkáltatóknak erre az alkalomra egy további fizetett szabadnapot kell biztosítaniuk a katonai központ igazolása alapján.

A tartalékosoknak a gyakorlati kiképzés előtt orvosi és pszichológiai vizsgálaton kell megfelelniük.

A programban ellenőrzik a megjelenést, az egyenruhák és a fegyverek állapotát, továbbá egészségügyi, kommunikációs és műszaki képzést tartanak. A résztvevők a számukra biztosított fegyverekkel lőgyakorlatot is végeznek, és megismerkednek az alakulatok felszerelésével.

Az idei gyakorlat egyik újdonsága a bukaresti helyőrségben nemrég szolgálatba állított 9 milliméteres pisztoly használata.

A korábbi évek adatai szerint a behívott tartalékosok 8 százaléka nem jelent meg a mozgósítási gyakorlatokon. Az igazolatlan távolmaradás, valamint a behívó átvételének megtagadása szabálysértésnek minősül, és pénzbírsággal büntethető.

A MOBEX-gyakorlatokat minden évben megszervezik, általában legfeljebb tíz megyét érintve. A kiképzés mellett azt is felmérik, hogy a honvédelemért és nemzetbiztonságért felelős szervezetek rendelkeznek-e a szükséges személyi és tárgyi erőforrásokkal.

Az interneten olyan, bizonyítékokkal nem alátámasztott állítások is terjedni kezdtek, amelyek a gyakorlatot Románia ukrajnai háborúban való állítólagos részvételéhez kapcsolják.