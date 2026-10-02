Eltűnt a képernyőről a népszerű tévés, most kiderült, mi történt

Elektromos roller ütötte el Bernarda Žarn népszerű szlovén televíziós műsorvezetőt. A tévés egy időre eltűnt a képernyőről, visszatérése után pedig azt mondta: hálás azért, hogy életben maradt.
Bernarda Žarn váratlan távolmaradása sok nézőt meglepett és aggodalommal töltött el. A tapasztalt műsorvezető múlt vasárnap tért vissza a televízió képernyőjére, ahol kollégája, Jože Robežnik azonnal megkérdezte tőle, mi történt vele.
Hosszabb kihagyás után tért vissza a képernyőre a műsorvezető
Séta közben nagy sebességgel belém hajtott egy elektromos roller. Hagyjuk a részleteket, azok nem egy szórakoztató műsorba valók
– válaszolta Žarn.
A műsorvezető nem árulta el, milyen sérüléseket szenvedett, illetve mennyi ideig tartott a felépülése.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy életben maradtam, és hogy vasárnap délutánonként ismét együtt lehetünk – tette hozzá.
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