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műsorvezető

Eltűnt a képernyőről a népszerű tévés, most kiderült, mi történt

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Elektromos roller ütötte el Bernarda Žarn népszerű szlovén televíziós műsorvezetőt. A tévés egy időre eltűnt a képernyőről, visszatérése után pedig azt mondta: hálás azért, hogy életben maradt.
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műsorvezetőrollersérülés

Bernarda Žarn váratlan távolmaradása sok nézőt meglepett és aggodalommal töltött el. A tapasztalt műsorvezető múlt vasárnap tért vissza a televízió képernyőjére, ahol kollégája, Jože Robežnik azonnal megkérdezte tőle, mi történt vele.

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Nem akart beszélni sérüléseiről az elgázolt műsorvezető.
Fotó: Shutterstock

Hosszabb kihagyás után tért vissza a képernyőre a műsorvezető

Séta közben nagy sebességgel belém hajtott egy elektromos roller. Hagyjuk a részleteket, azok nem egy szórakoztató műsorba valók 

válaszolta Žarn.

A műsorvezető nem árulta el, milyen sérüléseket szenvedett, illetve mennyi ideig tartott a felépülése.

Nagyon hálás vagyok azért, hogy életben maradtam, és hogy vasárnap délutánonként ismét együtt lehetünk – tette hozzá.

 

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