Hátborzongató felfedezés: női holttestet találtak egy állatfürdető medencében

Azonosították annak a nőnek a holttestét, akit október 5-én találtak meg az ausztráliai Új-Dél-Wales északi részén. A rendőrség közölte, hogy a nyolc hónapja eltűnt, 73 éves Yvonne Whear maradványai kerültek elő. A nagymamát utoljára február 19-én látták autózni Murwillumbah közelében. Erősen lebomlott holttestére két terepmotoros bukkant rá egy Kyogle Road melletti birtokon, Terragonnál.

Rejtélyes gyilkosság áldozata lehetett a nagymama.

Fotó: Pexels/Cottonbro

Megrázó véget ért az eltűnt nagymama keresése

A test egy kullancsok és más élősködők elleni kezelésre használt, folyadékkal teli állatfürdető medencébe merült. A helyszín rendkívül elhagyatott: mintegy 300 métert kell haladni egy benőtt tűzvédelmi úton, hogy el lehessen érni.

Matt Zimmer megbízott rendőrségi vezető bejelentette, hogy külön nyomozócsoportot állítottak fel, a nő halálát pedig emberölésként vizsgálják. Elmondása szerint Yvonne családját letaglózta a hír, veszteségüket „elképzelhetetlen fájdalomként” írták le.

A 73 éves nő három gyermek édesanyja, tíz unoka nagymamája és egy gyermek dédnagymamája volt. Családja eltűnése óta attól tartott, hogy baj érhette.

A félelmek szeptember 12-én erősödtek fel, amikor aranyszínű Ford Escape terepjáróját kiemelték a Rous folyóból Dulguigan közelében, kevesebb mint tíz kilométerre az otthonától.

Az autót egy független keresőcsoport találta meg halradar segítségével.

A nyomozók azokat keresik, akik február 19. és október 5. között jártak a holttest megtalálásának környékén, vagy információval rendelkeznek arról, mi történt a nővel.

A rendőrség szerint jelenleg semmi sem utal arra, hogy az ügy más megoldatlan gyilkosságokhoz vagy eltűnésekhez kapcsolódna, és sorozatos elkövetőre sincs bizonyíték. A hatóságok úgy látják, nincs szélesebb körű veszélyben a helyi közösség.