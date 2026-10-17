Történelmet írt a nagymama, hihetetlen tettén ámul a világ

Ann Marie Harper az Ayrshire GB Classic cím júniusi elnyerése után jutott be a Miss Great Britain országos döntőjébe. A Prestwickben élő nagymama a 45 év feletti versenyzők Classic kategóriájában indult, így egyes vetélytársai 26 évvel fiatalabbak nála – írta a People a BBC beszámolója alapján.

Egy nagymama lett a brit szépségverseny történetének legidősebb döntőse. /Youtube

A versenyben divat-, fürdőruha- és estélyiruha-bemutató, valamint zárt és színpadi interjú is szerepel. Harper közösségi oldalán osztotta meg a döntőre beküldött fürdőruhás képeit, és elismerte, hogy 71 évesen kissé ijesztő volt kamera elé állnia.

Mégis éppen ezért akarta nyilvánosságra hozni a fotókat. Üzenete szerint az idősebbé válás nem jelenti azt, hogy valakinek kevésbé láthatónak, magabiztosnak vagy vállalkozó kedvűnek kell lennie.

Ezüst koronában és fürdőruhában üzent kortársainak a 71 éves nagymama

Harper elmondta, hogy élete jelentős részében önbizalomhiánnyal küzdött, ezért korábban nem gondolta volna, hogy valaha szépségversenyen indulhat.

Mentális problémáiról is nyíltan beszélt, és fontosnak tartja, hogy mások merjenek segítséget kérni.

A nagymama sminkesként dolgozik, és idősebb, illetve magányos embereknek tart foglalkozásokat. Indulásával egy 50 év felettieket támogató skóciai szervezet számára is gyűjt adományokat, amely többek között a magány ellen küzd.

Fiatalabb korában latin táncversenyeken szerepelt, napjainkban pedig egy helyi idősklubban jár sortáncra. A szépségverseny tehetségkategóriájában is bekerült a legjobb 16 közé egy korcsolyázásáról készült videóval.

„Az öregedés nem jelenti azt, hogy eltűnünk” – fogalmazott Harper. Szerinte az idősebb nőknek is joguk van új dolgokat kipróbálni, szépnek és ambiciózusnak érezni magukat, valamint meglepni saját magukat.