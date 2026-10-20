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ikrek

Mindössze 750 grammal születtek: három hónapig küzdöttek az erdélyi négyes ikrek életéért

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Rendkívüli orvosi összefogásra volt szükség ahhoz, hogy négy koraszülött kisbaba átvészelje élete első hónapjait. A négyes ikrek a várandósság 26. hetében jöttek világra Erdélyben, és születésük után azonnal intenzív ellátásra szorultak. Közel három hónappal később biztató hírek érkeztek az állapotukról.
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ikrekCsíkszeredaErdélyBrassó

Közel három hónapos intenzív kórházi kezelés után hazatérhetnek azok a négyes ikrek, akik a terhesség 26. hetében, rendkívül alacsony születési súllyal jöttek világra Csíkszeredában. A három kislány és egy kisfiú állapota a brassói Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikán kapott kezelésnek köszönhetően stabilizálódott, testsúlyuk pedig egyenként elérte a 2500 grammot – számolt be róla a BizBrașov.

A négyes ikrek közel három hónapig részesültek kórházi kezelésben Brassóban.
A négyes ikrek közel három hónapig részesültek kórházi kezelésben Brassóban
Fotó: BizBrașov

Attila, Abigél, Alíz és Andrea egy 31 éves, Kovászna megyei, Málnás községben élő édesanya gyermekei. A várandósság mesterséges megtermékenyítést követően jött létre, a csecsemők pedig a terhesség 26. hetében, császármetszéssel születtek meg Csíkszeredában. A műtétben hét orvos és több asszisztens vett részt.

Születésükkor egyik újszülött testsúlya sem haladta meg a 810 grammot, ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy a magasabb szintű ellátást biztosító brassói klinikára szállítják őket. A sürgősségi átszállítást a SMURD rohammentő-szolgálat és a mentőszolgálat egységei szárazföldi és légi úton biztosították.

Hosszú hetekig küzdöttek a négyes ikrek életéért

A brassói klinikán a csecsemőket a III. szintű újszülött-intenzív osztályon kezelték. Állapotuk folyamatos megfigyelést, légzéstámogatást és összetett orvosi beavatkozásokat igényelt.

Ciprian Carapcea, a klinika igazgatója elmondta, hogy a kezelés első heteiben az egészségügyi személyzetnek naponta kellett újabb kihívásokkal szembenéznie. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek állapotának javulásában az orvosok, az ápolók és a korszerű orvosi berendezések egyaránt fontos szerepet játszottak.

A csecsemők fejlődését az intézmény anyatejbankjából biztosított, adományozott anyatej is segítette.

Miután állapotukat sikerült stabilizálni, a gyermekeket áthelyezték a koraszülöttosztályra, ahol további megfigyelésben és kezelésben részesültek. A kórházi tartózkodás során rendszeres gyermekneurológiai és szemészeti vizsgálatokat végeztek rajtuk, emellett vérátömlesztést és gyógytornát is kaptak.

A szemészeti ellenőrzésekhez RetCam képalkotó rendszert alkalmaztak, és elvégezték a látásuk védelméhez szükséges beavatkozásokat is.

A közel három hónapos kezelés eredményeként mind a négy gyermek elérte a 2500 grammos testsúlyt. A beszámoló szerint a hét elején elhagyhatják a kórházat, és szüleikkel együtt hazatérhetnek.

A klinika igazgatója köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, külön kiemelve a Liviu Dinu és Olimpia Petrescu által vezetett orvosi csapat munkáját.

 

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