Még mindig reménykednek a Nepálban eltűnt magyarok hozzátartozói, szívszorító részleteket árultak el

Megrázó részleteket osztottak meg az augusztus végi nepáli villámárvízben eltűnt magyarok hozzátartozói az Aktív hétfő esti riportjában. A természeti katasztrófa három magyar állampolgárt is érintett, köztük a nagyváradi származású Edinát és édesanyját, Ildikót. A két nő egy régóta tervezett zarándokúton vett részt, amikor a pusztító áradás és törmeléklavina elérte a térséget.

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Edina édesapja, Szabó Attila és keresztapja, Illés Ferenc a riportban arról beszélt, hogyan élték meg a tragédiát, és miként próbálnak megbirkózni a bizonytalansággal.

A család elmondása szerint az édesanya és lánya hosszú ideje készült a nepáli utazásra. A zarándoklat régi álmuk volt, amelyet a veszélyek ismeretében vállaltak. Az út során rendszeresen tartották a kapcsolatot hozzátartozóikkal, fényképeket és videókat küldtek, és az utolsó napokban is jókedvűnek tűntek.

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Illés Ferenc elmondása szerint nem sokkal a katasztrófa előtt még beszélt nővérével, Ildikóval, aki arról biztosította, hogy már túljutottak az út veszélyesebb szakaszain.

A két nő a tragédia idején a határ közelében található vámépületben várakozott az útlevél-ellenőrzésre. Ekkor érte el a térséget a hatalmas erejű áradás és törmeléklavina, amely a beszámolók szerint egy ötemeletes épületet is romba döntött.

A történtekről a zarándokút egyik szervezője értesítette a családot. Szabó Attila felidézte, hogy a hír hallatán először fel sem tudta fogni, mi történt. Amikor kisebbik lánya és családja hazaérkezett, már nem tudta visszatartani a könnyeit.

Az édesapa azóta is nehezen tudja elfogadni lánya és volt párja eltűnését.

Tudatában vagyok annak, hogy nem fogják őket élve megtalálni, mégis úgy vagyok vele, hogy nem hiszem el

– fogalmazott Szabó Attila.

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A nagyváradi származású Edina tanulmányai és munkája során több országban is megfordult. Ösztöndíjjal Dániában tanult, később Spanyolországban élt, majd Szingapúrban kapott állásajánlatot, ahol édesanyjával lakott együtt.