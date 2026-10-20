Még mindig reménykednek a Nepálban eltűnt magyarok hozzátartozói, szívszorító részleteket árultak el

Megrázó részleteket osztottak meg az augusztus végi nepáli villámárvízben eltűnt magyarok hozzátartozói az Aktív hétfő esti riportjában. A természeti katasztrófa három magyar állampolgárt is érintett, köztük a nagyváradi származású Edinát és édesanyját, Ildikót. A két nő egy régóta tervezett zarándokúton vett részt, amikor a pusztító áradás és törmeléklavina elérte a térséget.
Edina édesapja, Szabó Attila és keresztapja, Illés Ferenc a riportban arról beszélt, hogyan élték meg a tragédiát, és miként próbálnak megbirkózni a bizonytalansággal.
A család elmondása szerint az édesanya és lánya hosszú ideje készült a nepáli utazásra. A zarándoklat régi álmuk volt, amelyet a veszélyek ismeretében vállaltak. Az út során rendszeresen tartották a kapcsolatot hozzátartozóikkal, fényképeket és videókat küldtek, és az utolsó napokban is jókedvűnek tűntek.
A nepáli villámárvíz előtt még üzenetet küldtek a családnak
Illés Ferenc elmondása szerint nem sokkal a katasztrófa előtt még beszélt nővérével, Ildikóval, aki arról biztosította, hogy már túljutottak az út veszélyesebb szakaszain.
A két nő a tragédia idején a határ közelében található vámépületben várakozott az útlevél-ellenőrzésre. Ekkor érte el a térséget a hatalmas erejű áradás és törmeléklavina, amely a beszámolók szerint egy ötemeletes épületet is romba döntött.
A történtekről a zarándokút egyik szervezője értesítette a családot. Szabó Attila felidézte, hogy a hír hallatán először fel sem tudta fogni, mi történt. Amikor kisebbik lánya és családja hazaérkezett, már nem tudta visszatartani a könnyeit.
Az édesapa azóta is nehezen tudja elfogadni lánya és volt párja eltűnését.
Tudatában vagyok annak, hogy nem fogják őket élve megtalálni, mégis úgy vagyok vele, hogy nem hiszem el
– fogalmazott Szabó Attila.
Sikeres fiatal volt a Nepálban eltűnt magyar nő
A nagyváradi származású Edina tanulmányai és munkája során több országban is megfordult. Ösztöndíjjal Dániában tanult, később Spanyolországban élt, majd Szingapúrban kapott állásajánlatot, ahol édesanyjával lakott együtt.
Édesapja céltudatos, szorgalmas és segítőkész fiatal nőként emlékezett rá, aki mindig a lehető legjobb eredményre törekedett.
Illés Ferenc szerint keresztlánya és nővére tartalmas életet éltek, számos élményt szereztek, és sok emberre voltak hatással.
Egyre kisebb, kevesebb az esély arra, hogy fölhívjanak, de még mindig bizakodik az ember, hogy talán
– mondta Illés Ferenc.
Több ezer eltűntet keresnek a nepáli katasztrófa után
Az augusztus végi természeti katasztrófát követően több mint 1400 holttestet találtak meg Nepálban, és több mint 5200 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
A mentési és keresési munkálatokat a természeti körülmények is nehezítik. A térségben az elmúlt napokban újabb villámáradás pusztított, amely legalább negyven házat és két hidat sodort el.
A hatóságok a további veszélyek miatt a helyieket és a turistákat is az érintett területek elhagyására szólították fel.
A három eltűnt magyar állampolgár sorsáról továbbra sincs megnyugtató hír. Hozzátartozóik a tragédia óta eltelt idő ellenére is reménykednek abban, hogy egyszer választ kapnak arra, mi történt szeretteikkel.