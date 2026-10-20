Úgy tűnik, a Netflix komoly problémákkal küzd. A vállalat nemsokára közzé teszi pénzügyi jelentését, amely az elemzők és a cég vezetői szerint várhatóan csalódást kelt majd. Ennek hátterében az előfizetők számának lassú növekedése, valamint az új, figyelemfelkeltő tévéműsorok és filmek hiánya áll.

Nagy bajban van Netflix? Nem ragadják meg a műsorok az előfizetőiket. Fotó: ROMAIN DOUCELIN / Hans Lucas

A Netflix 2025 végén 325 millió előfizetőjével továbbra is a világ legnagyobb streamingplatformja volt. A vállalat azonban tavaly óta - néhány fontos mérföldkő kivételével - nem közöl adatokat sem a globális, sem az amerikai előfizetőinek számáról és annak változásáról. A részvényeseknek küldött levelében a cég azzal indokolta a döntést, hogy más mutatók, például a bevétel, pontosabban jelzik a növekedését.

A Netflix részvényei 2026-ban gyengén teljesítenek: január 1-je óta 23 százalékot veszítettek értékükből.

A Netflix problémáinak egy része a tartalomkínálattal is összefügghet

A The Wall Street Journal hétfői beszámolója szerint Ted Sarandos társ-vezérigazgató arra panaszkodott, hogy a platform új sorozatai nem érik el a korábbi sikerek, például a Stranger Things, a Wednesday és a Squid Game színvonalát.

A streamingóriás az elmúlt két hétben elbocsátotta tartalomért felelős vezetőjét, a filmes részleg elnökét, valamint további ezer alkalmazottat a termékfejlesztési, technológiai, jogi és humánerőforrás-területekről.

A figyelmeztető jelek azonban már hónapok óta láthatók. A vállalat legutóbbi, nyári eredménybeszámolója során Spencer Neumann pénzügyi igazgató arról beszélt, hogy április és június között lassabban nőtt az előfizetők száma, mint 2025 azonos időszakában. Neumann ugyanakkor hozzátette, hogy a vállalat "jelentős előrelépést tesz a kitűzött céljai felé, és a 2026-os pénzügyi terveinek megfelelően halad" - írta a The Independent.

Túl sokat kell várniuk a nézőknek

A nézők megtartását az új tartalmak hiánya mellett a népszerű sorozatok évadjai közötti hosszú szünetek is nehezíthetik.

Csak néhány példa a sok közül: a Jenna Ortega főszereplésével készült Wednesday, az Addams család történetét feldolgozó sorozat első és második évada között két év és kilenc hónap telt el. A Luminate elemzése szerint a hosszú várakozás miatt a produkció nézettsége 59 százalékkal csökkent. A Netflix egyik legnagyobb sikere, a Stranger Things szintén veszített nézőket: a sorozat befejező évadának megjelenésére három és fél évet kellett várni, ez idő alatt pedig a nézőközönség 23 százaléka elpártolt a produkciótól.