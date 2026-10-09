A világ egyik legrangosabb kitüntetésének számító Nobel-békedíj odaítélését minden évben komoly figyelem övezi. Az idei díjazott nevét pénteken jelentették be a norvég fővárosban, Oslóban. A lehetséges jelöltek között többek között nemzetközi intézmények, humanitárius szervezetek és a béke előmozdításán dolgozó szereplők is megtalálhatók voltak. A díjat végül Navanethem “Navi” Pillay nyerte.

Navanethem Pillay kapta a Nobel-békedíjat 2026-ban - Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A 2026-os Nobel-békedíjat olyan személy kapja, aki kivételes bátorsággal és feddhetetlenséggel dolgozott egy átfogóbb globális jogrend megteremtéséért - írja a Nobel-díj hivatalos Facebook-oldala.

Az idei díjazott meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűncselekményeket, az emberiesség elleni bűncselekményeket és a népirtást elkövetőket bíróság elé állítsák.

Navanethem Pillay munkássága

Navi Pillay egész pályafutását az egyetemes jogi alapelvek iránti elkötelezettség és a szilárd erkölcsi iránytű jellemzi. Az apartheid idején, az indiai tamil származású család gyermekeként Durbanben, Dél-Afrikában született Pillay ügyvéd lett, és úttörő szerepet vállalt a jog területén. Munkája során szembeszállt a mélyen gyökerező strukturális diszkriminációval, a szegregációval és a kirekesztéssel.

Pályafutásának korai szakaszától kezdve, amikor Nelson Mandelát és az apartheid ellen fellépő más személyeket védte, egészen napjaink legjelentősebb nemzetközi bírósági ügyeiben betöltött bírói szerepéig ugyanaz az alapelv vezette.

Az idei díjazott jelentősen bővítette a nemzetközi jog hatókörét és gyakorlati érvényesülését. Bíróként dolgozott a dél-afrikai Legfelsőbb Bíróságon, a Ruandai Nemzetközi Törvényszéken és a Nemzetközi Büntetőbíróságon. Az ENSZ emberi jogi főbiztosaként is szolgált, legutóbb pedig az ENSZ megszállt palesztin területekkel foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottságának elnöke volt. Navi Pillay jelenleg a Nemzetközi Bíróság bírájaként vesz részt abban az ügyben, amelyben Mianmart népirtással vádolják.

Történelmi jelentőségű nemzetközi bírósági ügyekben bizonyította, hogy a jogi eszközök hozzájárulhatnak a háborús cselekmények és az erőszak megelőzéséhez.

Navi Pillay emellett a nemzetközi jog intézményeinek megerősítéséhez is hozzájárult. Függetlensége, szakértelme és rendíthetetlensége korunk egyik legelismertebb nemzetközi jogászává tette.

Sok jelölt volt

A norvég Nobel-bizottság idén összesen 287 jelöltet vett nyilvántartásba, akik közül valamivel több mint egynegyed szervezet. A szakértők szerint a bizottság elsősorban a béke tartósságát, a nemzetek közötti testvériség előmozdítását és a békét erősítő intézmények munkáját veszi figyelembe.