A világ egyik legrangosabb kitüntetésének számító Nobel-békedíj odaítélését minden évben komoly figyelem övezi. Az idei díjazott nevét pénteken jelentették be a norvég fővárosban, Oslóban. A lehetséges jelöltek között többek között nemzetközi intézmények, humanitárius szervezetek és a béke előmozdításán dolgozó szereplők is megtalálhatók voltak. A díjat végül Navanethem “Navi” Pillay nyerte.
A 2026-os Nobel-békedíjat olyan személy kapja, aki kivételes bátorsággal és feddhetetlenséggel dolgozott egy átfogóbb globális jogrend megteremtéséért - írja a Nobel-díj hivatalos Facebook-oldala.
Az idei díjazott meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűncselekményeket, az emberiesség elleni bűncselekményeket és a népirtást elkövetőket bíróság elé állítsák.
Navanethem Pillay munkássága
Navi Pillay egész pályafutását az egyetemes jogi alapelvek iránti elkötelezettség és a szilárd erkölcsi iránytű jellemzi. Az apartheid idején, az indiai tamil származású család gyermekeként Durbanben, Dél-Afrikában született Pillay ügyvéd lett, és úttörő szerepet vállalt a jog területén. Munkája során szembeszállt a mélyen gyökerező strukturális diszkriminációval, a szegregációval és a kirekesztéssel.
Pályafutásának korai szakaszától kezdve, amikor Nelson Mandelát és az apartheid ellen fellépő más személyeket védte, egészen napjaink legjelentősebb nemzetközi bírósági ügyeiben betöltött bírói szerepéig ugyanaz az alapelv vezette.
Az idei díjazott jelentősen bővítette a nemzetközi jog hatókörét és gyakorlati érvényesülését. Bíróként dolgozott a dél-afrikai Legfelsőbb Bíróságon, a Ruandai Nemzetközi Törvényszéken és a Nemzetközi Büntetőbíróságon. Az ENSZ emberi jogi főbiztosaként is szolgált, legutóbb pedig az ENSZ megszállt palesztin területekkel foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottságának elnöke volt. Navi Pillay jelenleg a Nemzetközi Bíróság bírájaként vesz részt abban az ügyben, amelyben Mianmart népirtással vádolják.
Történelmi jelentőségű nemzetközi bírósági ügyekben bizonyította, hogy a jogi eszközök hozzájárulhatnak a háborús cselekmények és az erőszak megelőzéséhez.
Navi Pillay emellett a nemzetközi jog intézményeinek megerősítéséhez is hozzájárult. Függetlensége, szakértelme és rendíthetetlensége korunk egyik legelismertebb nemzetközi jogászává tette.
Sok jelölt volt
A norvég Nobel-bizottság idén összesen 287 jelöltet vett nyilvántartásba, akik közül valamivel több mint egynegyed szervezet. A szakértők szerint a bizottság elsősorban a béke tartósságát, a nemzetek közötti testvériség előmozdítását és a békét erősítő intézmények munkáját veszi figyelembe.
A jelölésre csak meghatározott személyek és szervezetek jogosultak.
Közéjük tartoznak az állam- és kormányfők, a nemzeti szinten tevékenykedő politikusok, az egyetemi professzorok, a külpolitikai intézetek vezetői, a korábbi Nobel-díjasok, valamint a norvég Nobel-bizottság tagjai.
Tavaly egy venezuelai ellenzéki vezető kapta a Nobel-békedíjat
A 2025-ös Nobel-békedíjat María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető nyerte el a dél-amerikai ország demokratikus átmenetéért folytatott küzdelméért. A döntéssel a bizottság azt a munkát ismerte el, amellyel Machado a demokrácia ügyét képviselte az egyre nehezebb politikai körülmények között.
Machado később Donald Trumpnak adta a Nobel-érmét, nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok eltávolította a hatalomból Nicolás Maduro venezuelai elnököt.
A gesztus azonban csupán jelképes volt, mivel a Nobel-bizottság egyértelművé tette: maga a kitüntetés nem ruházható át másra.
Már négy Nobel-díjat kiosztottak az idén
A hét folyamán négy további Nobel-díj nyertesét is bejelentették. Az orvosi-élettani Nobel-díjat három kutató kapta, akiknek munkája olyan eszköz kifejlesztéséhez vezetett, amely fény segítségével teszi lehetővé az agy működésének vizsgálatát.
A fizikai Nobel-díjjal egy tudósnak a neutrínók egy ritka csoportjának jobb megértéséhez kapcsolódó munkáját ismerték el. A kémiai Nobel-díjat két kutató kapta a molekulák rejtélyes tükörképeinek feltárásáért, amelynek eredményeit számos gyógyszer kifejlesztésében hasznosították.
Az irodalmi Nobel-díjat csütörtökön Anne Carson kanadai költőnek, esszéistának és műfordítónak ítélték oda. A döntés indoklása szerint Carson merész és újító alkotásai a klasszikus és a modern irodalmat ötvözik, miközben elmosódnak bennük a költészet és a próza közötti határok.
A közgazdasági Nobel-emlékdíj idei nyertesét hétfőn jelentik be.
125 éves a Nobel-békedíj
Az idei év különleges mérföldkő a kitüntetés történetében: 1901-es megalapítása óta immár 125 év telt el.
Ez idő alatt 112 magánszemély és 28 különböző intézmény részesült a Nobel-békedíjban.
A Vöröskereszt három alkalommal, az ENSZ menekültügyi szervezete pedig kétszer nyerte el az elismerést. A díjazottak között ugyanakkor még mindig viszonylag kevés a nő: a 112 egyéni kitüntetett közül mindössze húsz nő volt, bár közülük nyolcan az elmúlt 15 évben kapták meg a díjat - írja az AP News.
A legfiatalabb díjazott Malala Yousafzai pakisztáni oktatási aktivista, aki mindössze 17 éves volt, amikor 2014-ben elnyerte a kitüntetést.
Az országok közül az Egyesült Államok áll az első helyen: amerikai intézmények és magánszemélyek összesen 24 alkalommal részesültek az elismerésben. Az Egyesült Királyság 13, Svájc pedig 11 díjjal követi az amerikaiakat. Az Egyesült Államokhoz köthető legutóbbi díjazott Barack Obama volt, aki 2009-ben kapta meg a Nobel-békedíjat.
Adolf Hitler is kapott Nobel-békedíj-jelölést
A díjat története során 19 alkalommal nem osztották ki, többnyire a világháborúk idején. 1948-ban, Mahátma Gandhi meggyilkolásának évében sem hirdettek győztest, noha az indiai függetlenségi mozgalom vezetőjét korábban 12 alkalommal jelölték a kitüntetésre.
A Nobel-békedíj történetének egyik legmeglepőbb epizódja 1939-hez kötődik, amikor egy svéd parlamenti képviselő Adolf Hitlert jelölte a díjra.
A politikus később visszavonta a jelölést, és azzal magyarázta döntését, hogy azt eredetileg sem gondolta komolyan.
- Az idei Nobel-békedíj pénzjutalma 12 millió svéd korona, vagyis mintegy 392 millió forint.
Az összeget egyéni díjazott, több kitüntetett vagy akár egy szervezet is megkaphatja. Pénteken tehát kiderül, ki kerül fel a Nobel-békedíj 125 éves történetének újabb kitüntetettjei közé.