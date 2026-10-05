Megkezdődik a Nobel-díjak kihirdetése: itt a teljes menetrend

Október 5. és 12. között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi-élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban.

A 2026-os Nobel-díjasokat október 5. és 12. között hirdetik ki, kezdve az orvosi Nobel-díjjal 2026. október 5-én.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Ezen a héten kiderül, kik kapják a Nobel-díjakat

Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be.

A Nobel-békedíj kitüntetettjét pénteken Oslóban hozzák nyilvánosságra, majd október 12-én, hétfőn ismét Stockholmban nevezik meg a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel-emlékérem díjazottját.

A díjakat, amelyekhez 12 millió svéd korona (389 millió forint) pénzjutalom is jár, hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át a svéd fővárosban.

Idén lesz 125 éve, hogy a 19. századi svéd üzletember végrendelete alapján alapított Nobel-díjakat először odaítélték.

A díj honlapja (nobelprize.org) szerint 1901 óta 633 díjat ítéltek oda, összesen 990 személy és 28 szervezet vehette át az elismerést.

Büszkék lehetünk, hiszen tavaly Krasznahorkai László nyerte el az irodalmi Nobel-díjat, ezzel újabb rangos elismerést szerezve a magyar irodalomnak.