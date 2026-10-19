A női nadrág története: a forradalom, ami megváltoztatta a nők életét

De hogyan lett a botrányos viseletből ruhatárunk egyik alapdarabja? A női nadrág kalandos történetét mutatjuk most be.

A női nadrág: tabuból mindennapi viselet

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Mit lehet tudni a női nadrág eredetéről?

A 19. század közepének női divatját a viktoriánus kor szigorú elvárásai és kényelmetlen ruhadarabjai határozták meg. A fűzők és nehéz alsószoknyák nemcsak az öltözködést nehezítették, hanem a mozgást is korlátozták. Ezzel a fullasztó divattal szemben jelent meg egy merőben új viselet. Elizabeth Smith Miller amerikai nőjogi aktivista 1851-ben bő, bokánál összefogott nadrágot kezdett viselni rövidebb szoknyával, miután megelégelte, hogy hosszú ruhái még a kerti munkában is akadályozzák. Az öltözék Amelia Bloomert is lenyűgözte, aki The Lily című lapjában kezdte népszerűsíteni. Az összeállítás akkora sikert aratott, hogy a bloomerizmus valóságos mozgalommá nőtte ki magát. A hölgyek bálokat és összejöveteleket szerveztek, amit a társadalom jelentős része nem nézett jó szemmel. Már a két különálló nadrágszár látványa is elég volt a botrányhoz: viselőit kigúnyolták és nyilvánosan kifütyülték. A bloomerizmus így rövid tündöklés után leáldozott. Ám a vereség csak átmeneti volt.

A női nadrág története két keréken folytatódott

Az 1880-as évek végétől a nadrág újabb esélyt kapott, méghozzá a kerékpárnak köszönhetően. Hosszú, bő szoknyában biciklizni veszélyes volt, hiszen az anyag könnyen a küllők közé akadhatott. A nadrág nagyobb mozgásszabadságot, a bicikli pedig újfajta önállóságot adott: a nők férjük vagy apjuk kísérete nélkül indulhattak útnak. Mindez korántsem aratott osztatlan sikert: míg egyesek az emancipáció újabb lépését látták benne, mások a hagyományos női szerepek elleni támadásként tekintettek rá. A vita Magyarországot sem kerülte el: míg a divatlapok bécsi vagy párizsi újdonságként mutatták be a nadrágot, addig a Borsszem Jankó, a Bolond Istók című szatirikus lapok már a női emancipációval kapcsolta össze. Sokan attól tartottak, hogy a nadrágos nő a hagyományos férfi- és női szerepeket is felborítja - írja a Fanny magazin.