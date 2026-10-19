A női nadrág története: a forradalom, ami megváltoztatta a nők életét

De hogyan lett a botrányos viseletből ruhatárunk egyik alapdarabja? A női nadrág kalandos történetét mutatjuk most be.
Mit lehet tudni a női nadrág eredetéről?
A 19. század közepének női divatját a viktoriánus kor szigorú elvárásai és kényelmetlen ruhadarabjai határozták meg. A fűzők és nehéz alsószoknyák nemcsak az öltözködést nehezítették, hanem a mozgást is korlátozták. Ezzel a fullasztó divattal szemben jelent meg egy merőben új viselet. Elizabeth Smith Miller amerikai nőjogi aktivista 1851-ben bő, bokánál összefogott nadrágot kezdett viselni rövidebb szoknyával, miután megelégelte, hogy hosszú ruhái még a kerti munkában is akadályozzák. Az öltözék Amelia Bloomert is lenyűgözte, aki The Lily című lapjában kezdte népszerűsíteni. Az összeállítás akkora sikert aratott, hogy a bloomerizmus valóságos mozgalommá nőtte ki magát. A hölgyek bálokat és összejöveteleket szerveztek, amit a társadalom jelentős része nem nézett jó szemmel. Már a két különálló nadrágszár látványa is elég volt a botrányhoz: viselőit kigúnyolták és nyilvánosan kifütyülték. A bloomerizmus így rövid tündöklés után leáldozott. Ám a vereség csak átmeneti volt.
A női nadrág története két keréken folytatódott
Az 1880-as évek végétől a nadrág újabb esélyt kapott, méghozzá a kerékpárnak köszönhetően. Hosszú, bő szoknyában biciklizni veszélyes volt, hiszen az anyag könnyen a küllők közé akadhatott. A nadrág nagyobb mozgásszabadságot, a bicikli pedig újfajta önállóságot adott: a nők férjük vagy apjuk kísérete nélkül indulhattak útnak. Mindez korántsem aratott osztatlan sikert: míg egyesek az emancipáció újabb lépését látták benne, mások a hagyományos női szerepek elleni támadásként tekintettek rá. A vita Magyarországot sem kerülte el: míg a divatlapok bécsi vagy párizsi újdonságként mutatták be a nadrágot, addig a Borsszem Jankó, a Bolond Istók című szatirikus lapok már a női emancipációval kapcsolta össze. Sokan attól tartottak, hogy a nadrágos nő a hagyományos férfi- és női szerepeket is felborítja - írja a Fanny magazin.
Mikor terjedt el a női nadrág Magyarországon?
A nők nadrágviselésért folytatott küzdelme új lendületet kapott, amikor a francia tervező, Paul Poiret „háremnadrágja” a 20. század elején megjelent a divatban. 1911. március 13-án még Budapest utcáin is kitört a botrány: egy nadrágszoknyás nő jelent meg a Kossuth Lajos utcai korzón, akit percek alatt gúnyolódók tömege vett körül. Sértő megjegyzéseket kiabáltak utána, míg végül a Nemzeti Színház előtt kocsiba ült és elhajtatott. Ugyanebben az évben a sajtó két előkelő hölgyről is beszámolt, akik nadrágban érkeztek az Operaházba, kiváltva a közönség felháborodását. Az új divattól Fedák Sári sem riadt vissza, aki egyébként sem félt kilógni a sorból: a fővárosban az elsők között vezetett autót, a Babuska 1911-es budapesti bemutatóján pedig nadrágszoknyában lépett a Király Színház színpadára, hatalmas feltűnést keltve.
Betiltott ruhadarabból hétköznapi viselet
A két világháború újabb fordulatot hozott a női nadrág történetében. Miközben a férfiak a fronton harcoltak, egyre több hölgy állt munkába, a praktikum pedig felülírta az öltözködési etikettet. A háborúk után azonban sokan visszatértek korábbi életformájukhoz, így a nadrág térnyerése ismét megtorpant. A tartós változás az 1960-as és 70-es években következett be, amikor a nőjogi mozgalmak hatására a nadrág a nyilvánosság előtt és számos munkahelyen is elfogadott viseletté vált. Legközelebb tehát, amikor gondolkodás nélkül belebújunk kedvenc nadrágunkba, jusson eszünkbe, hány nő bátorsága kellett ahhoz, hogy az egykor botrányos ruhadarab mára az önállóság és a magabiztosság jelképévé váljon.