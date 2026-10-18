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humorista

Egy durva poén miatt mutogatják edzőruháikat a nők a közösségi médiában

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Durva megjegyzést tett a nőkre Shane Gillis amerikai humorista, a poénja azonban visszafelé sült el. A közösségi médiában tömeges ellenkampány indult, amelyhez ismert színészek is csatlakoztak.
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humoristasaturday night livenők

Hatalmas felháborodást váltott ki Shane Gillis amerikai humorista, miután a Saturday Night Live műsorában a női edzőruhákon gúnyolódott, és úgy fogalmazott, hogy viselőik „úgy öltöznek, mint a kurvák”. A kijelentés után nők tömegei kezdtek sportolás közben készült fotókat és videókat megosztani a közösségi oldalakon, hogy visszavágjanak a komikusnak – hívta fel a figyelmet a Nieuwsblad.

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Kiakadtak a nők a humorista szavain, edzőruhás képekkel üzentek vissza. 
Fotó: Illusztráció/Pexels

Kiakadtak a humorista szexista poénján

Gillis arról beszélt, hogy kellemetlenül érzi magát a nyilvános edzőtermekben, majd a nők rövid, testhez simuló nadrágjait kezdte kritizálni. A vicc sokaknál kiverte a biztosítékot: többen szexistának és megalázónak nevezték a megjegyzést.

Dan Levy színész, a Big Mistakes és a Schitt's Creek sztárja videóban reagált a történtekre. Szerinte attól, hogy egy nő rövid nadrágot visel az edzőteremben, még nem válik azzá, aminek Gillis nevezte. Phoebe Robinson humorista szintén bírálta a műsort, amiért teret adott a kijelentésnek. 

Fotókkal vágtak vissza a nők

Az Instagramon, a TikTokon és az X-en rengetegen tették közzé edzőtermi szettjeiket. Azt hangsúlyozták, hogy a leggings és a sportmelltartó a kényelmes edzést szolgálja, nem pedig arra való, hogy mások az öltözködésük alapján ítélkezzenek felettük.

A vitába a Saturday Night Live korábbi szereplője, Ego Nwodim is beszállt: egy edzőtermi szelfivel vágott vissza a humoristának. A fotó mellé ironikusan azt írta: 

A kurva szolgálatra jelentkezik.

Shane Gillis 2019-ben már egyszer elveszítette a Saturday Night Live-ban kapott állását, miután korábbi podcastfelvételein is sértő kijelentéseket tett. Később azonban vendégműsorvezetőként visszatért: 2026. október 10-én már harmadszor vezette a műsort.

 

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