Rendőrök lepték el a német repülőteret, teljesen leállt a légiforgalom

A német rendőrség kedden lezárta a nürnbergi repülőteret, miután feltételezett légi vészhelyzetről érkezett információ. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban vészhelyzet történt.

A nürnbergi repülőtér működését már hajnalban is fennakadások zavarták

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A rendőrség szóvivője közölte, hogy egy lehetséges légi vészhelyzet miatt intézkedtek, annak tényét azonban még vizsgálják. Arról egyelőre nem tudott tájékoztatást adni, hány rendőr vett részt a repülőtér lezárásában.

A rendőri intézkedés nem sokkal a görögországi Korfu szigetéről érkező repülőgép leszállása előtt kezdődött. A Corendon Airlines XR456-os járatának a menetrend szerint 12 óra 15 perckor kellett volna megérkeznie Nürnbergbe. A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép 12 óra 16 perckor landolt.

A Focus beszámolója szerint a rendőri intézkedés idejére a repülőtér forgalmát is leállították. A feltételezett vészhelyzet pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek további részleteket.

Már reggel is fennakadások voltak a nürnbergi repülőtéren

A nürnbergi repülőtér működésében már kedd hajnalban is fennakadások voltak, miután három pilóta egymástól függetlenül ismeretlen repülő tárgyat észlelt fel- vagy leszállás közben. A rendőrség szerint elképzelhető, hogy drónról volt szó.

A bejelentések hajnali 2 és 4 óra között érkeztek. A nürnbergi repülőtéri határrendészet a repülőtér üzemeltetőjével és a német légiforgalmi irányítással együttműködve azonnal keresést indított.

Az intézkedés során rendőrségi helikoptert is bevetettek, de a feltételezett drónt nem sikerült megtalálni.

A repülőtér hivatalos tájékoztatása szerint összesen hat járat késett, köztük négy induló és két érkező repülőgép. Két érkező járatot elővigyázatosságból Kölnbe, illetve Prágába irányítottak át, később azonban mindkettő folytathatta útját Nürnberg felé.

A hatóságok vizsgálják a történteket. Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy a reggeli drónészlelések összefüggésben állnának a déli rendőri intézkedéssel.