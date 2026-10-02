„Mindkét lábamat amputálni kellett, mert az orvosok évekig nem ismerték fel ezt a gyakori betegséget, amely bárkit érinthet”

Mindkét lábát amputálni kellett egy nyugdíjas férfinak, miután négy év és 29 orvosi vizsgálat kellett ahhoz, hogy felismerjenek nála egy gyakori betegséget. A tragédia ráadásul elkerülhető lehetett volna: Nic Olsen mindkét lábát megmenthették volna, ha időben megszületik a helyes diagnózis.
- A nyugdíjas férfi 2020-ban fordult orvoshoz láb- és lábfejfájdalmai miatt.
- Négy év alatt 29 alkalommal járt különböző orvosoknál és szakorvosoknál.
- Végül perifériás artériás betegséget (PAD) diagnosztizáltak nála, amely a 60 év felettiek körében különösen gyakori.
- Mire felismerték a betegséget, az érszűkület már olyan súlyos volt, hogy a kezelések nem tudták megmenteni a lábait.
- Felesége szerint egy korán elvégzett Doppler-vizsgálattal időben fény derülhetett volna a keringési problémára.
Mindkét lábát amputálni kellett egy nyugdíjasnak – az orvosok évekig nem ismerték fel a betegségét
A 80 éves Nic évek óta küzdött hátproblémákkal, 2020-ban azonban fájdalmat kezdett érezni a lábfejében és a lábában is. Amikor felkereste háziorvosát, ortopéd szakorvoshoz irányították, mivel úgy vélték, hogy az új panaszok összefügghetnek a korábbi hátfájdalmával.
A következő négy évben összesen 29 alkalommal járt háziorvosoknál, szakorvosoknál és különböző specialistáknál, miközben számtalan vizsgálaton és képalkotó eljáráson esett át. Fájdalmai eközben egyre súlyosabbá váltak.
Ennek ellenére újra és újra hazaküldték. Azt tanácsolták neki, hogy sétáljon többet, koleszterinszint-csökkentő gyógyszert írtak fel számára, gerincinjekciókat kapott, valamint azt javasolták neki, hogy viseljen talpbetétet a cipőjében.
Végül súlyos érszűkületet diagnosztizáltak a nyugdíjasnál
A Leicestershire megyei Tugbyban élő, részben már visszavonult pénzügyi tanácsadó állapota idővel drámaian rosszabbodott: össze is esett, nagylábujjain pedig súlyos sebek alakultak ki. Végül valaki felismerte, hogy az alsó lábszárában futó artériák elzáródtak, és perifériás artériás betegséget (PAD) diagnosztizáltak nála.
A betegség során az artériák falaiban felhalmozódó zsíros lerakódások miatt az erek beszűkülnek, ami idővel akár teljes érelzáródáshoz is vezethet. Mire azonban Nicnél felismerték a problémát, a betegség már annyira előrehaladott állapotban volt, hogy kevés esély maradt a sikeres kezelésre. Az orvosok először angioplasztikával próbálták helyreállítani a lábak vérellátását, majd két alkalommal bypassműtétet is végeztek rajta.
Nic lábait azonban már nem sikerült megmenteni: végül mindkét lábszárát amputálni kellett.
Állapotát jóval korábban felismerhették és kezelhették volna, ha már az első háziorvosi vizsgálat alkalmával Doppler-vizsgálattal ellenőrzik a lábai vérkeringését, vagy akár egyszerűen megvizsgálják a lábfejénél a pulzust.
Nic 68 éves felesége, Fiona Olsen a Talk to the Pressnek elmondta:
Nic szinte másról sem beszélt, csak a fájdalomról. Azt mondta, olyan érzés, mintha valaki egy húsvágó késsel szurkálná. Rengeteg vizsgálaton esett át, és számtalan orvosnál, sebésznél és szakorvosnál járt. Végül négy év elteltével valaki megnézte az ultrahangfelvételét, és csak annyit mondott: »Te jó ég, ez nagyon súlyos.« Mindent megpróbáltak, de végül nem maradt más lehetőség, mint az amputáció. Nic ellátása a kezdetektől mostanáig több mint egymillió fontjába került az NHS-nek. Ha már az elején felismerik a betegséget, ennek csupán a töredékére lett volna szükség
– mondta Fiona.
Már akkor elvégezhették volna rajta az angioplasztikát, amikor a betegség még korai stádiumban volt. Ez nagyjából ezer fontba került volna az egészségügyi rendszernek, és megmenthette volna a lábait. Huszonkilenc különböző orvosi vizsgálaton és konzultáción vett részt, mire végre diagnózist kapott. Ez felháborító. Tanulni kell a történtekből.
Nic 2020-ban fájdalommal és megduzzadt lábfejjel fordult háziorvosához, emellett az alsó lábszáráról eltűnt a szőrzet. Ezek mind a perifériás artériás betegség ismert tünetei közé tartoznak. A PAD a 60 év felettiek mintegy ötödét érinti.
Fiona elmondása szerint férjénél éveken keresztül nem végeztek Doppler-vizsgálatot, pedig ezzel gyorsan felismerhető lett volna, hogy probléma van a lábak vérkeringésével. Ehelyett Nic a következő négy évben számos más vizsgálaton esett át, többek között MRI- és röntgenvizsgálatokat végeztek nála, valamint vérvizsgálatokra is elküldték – írja a Mirror.