Rekordméretű nyulat lőtt egy férfi, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak

Orvvadászat és tiltott fegyvertartás miatt vettek őrizetbe egy 42 éves férfit Bihar megyében, miután egy szokatlanul nagy, hét kilogrammos mezei nyúl tetemét találták meg az autójában – számolt be a Maszol.ro.

A nyúl tetemét egy 42 éves férfi autójában találták meg a rendőrök

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Hét kilogrammos nyúl tetemét találták meg

A hatóságok tájékoztatása szerint a harangmezői (Hidișelu de Sus) férfi szombaton a kora esti órákban egy Biharszentelek (Sântelec) közelében található erdőbe hajtott. A gyanú szerint ott egy távcsővel felszerelt, hosszú csövű puskával lelőtt egy nőstény mezei nyulat.

Nem sokkal később a rendőrök megtalálták a szokatlanul nagy, hét kilogrammos állat tetemét a férfi gépkocsijában.

A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi a lőfegyvert illegálisan tartotta magánál, és vadászati engedéllyel sem rendelkezett.

A rendőrök lefoglalták a fegyvert, a hozzá tartozó lőszert és a férfi gépkocsiját is. A 42 éves gyanúsítottat orvvadászat és tiltott fegyvertartás miatt őrizetbe vették.