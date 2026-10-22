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nyúl

Rekordméretű nyulat lőtt egy férfi, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak

59 perce
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Orvvadászat és tiltott fegyvertartás gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök egy 42 éves férfival szemben Bihar megyében. A hatóságok egy szokatlanul nagy méretű nyúl tetemére bukkantak a férfi autójában.
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nyúlorvvadászRománia

Orvvadászat és tiltott fegyvertartás miatt vettek őrizetbe egy 42 éves férfit Bihar megyében, miután egy szokatlanul nagy, hét kilogrammos mezei nyúl tetemét találták meg az autójában – számolt be a Maszol.ro.

A nyúl tetemét egy 42 éves férfi autójában találták meg a rendőrök, Egy hét kilogrammos mezei nyúl tetemét találták meg
A nyúl tetemét egy 42 éves férfi autójában találták meg a rendőrök
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Hét kilogrammos nyúl tetemét találták meg

A hatóságok tájékoztatása szerint a harangmezői (Hidișelu de Sus) férfi szombaton a kora esti órákban egy Biharszentelek (Sântelec) közelében található erdőbe hajtott. A gyanú szerint ott egy távcsővel felszerelt, hosszú csövű puskával lelőtt egy nőstény mezei nyulat.

Nem sokkal később a rendőrök megtalálták a szokatlanul nagy, hét kilogrammos állat tetemét a férfi gépkocsijában.

A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi a lőfegyvert illegálisan tartotta magánál, és vadászati engedéllyel sem rendelkezett.

A rendőrök lefoglalták a fegyvert, a hozzá tartozó lőszert és a férfi gépkocsiját is. A 42 éves gyanúsítottat orvvadászat és tiltott fegyvertartás miatt őrizetbe vették.

 

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