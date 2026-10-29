Több száz utassal a fedélzetén rekedt egy kikötőben az óceánjáró a magas üzemanyagárak miatt

Egy amerikai óceánjáró felfüggesztette világ körüli útját Kambodzsában, ami miatt több száz utasnak kellett partra szállnia, megerősített indulási dátum nélkül.

Kikötőben rekedt az üzemanyagárak miatt egy óceánjáró. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A floridai Villa Vie Residences által üzemeltetett MV Odyssey pénteken érkezett meg a kambodzsai Sihanoukville kikötőjébe. A cég közölte, hogy a kabinonkénti havi üzemanyagköltségek, amelyek korábban átlagosan 1800 dollárt (közel 600 000 forintot) tettek ki, Ázsia egyes részein a becslések szerint 6000-8000 (1,9-2,6 millió forintra) dollárra emelkedtek.

A cég közölte, hogy megpróbálta csökkenteni a fogyasztást a hajó lassításával és a kikötőben töltött hosszabb idővel, de nem tudta ellensúlyozni a növekvő költségeket.

Nem tudtuk tovább viselni az ebből eredő működési veszteségeket

- közölte a Villa Vie Residences kedden egy közleményben, hozzátéve, hogy a teljes növekedés áthárítása az utasokra nem reális megoldás.

Csupán óráik voltak az óceánjáró utasainak, hogy szállást találjanak

A hajón 203 utas, többségében amerikaiak, és 156 fős személyzet tartózkodott. Néhányuk elmondta, hogy mindössze hét órával korábban kaptak értesítést a partraszállásról, és maguknak kellett gondoskodniuk a szállásukról.

Paul és Lynn Montoya, egy nyugdíjas pár az Egyesült Államok Wyoming államából, akik 17 hónappal ezelőtt szálltak fel a hajóra, elmondták, hogy évekig a tengeren terveztek élni. Hozzátették, hogy a cég már így is küzdött az útvonalváltozásokkal, a megbízhatatlan internettel és az ételek minőségének romlásával.

Elegünk volt abból, hogy két-négy hetente pénzt kérnek üzemanyagra, mindenre

- mondta Lynn Montoya, a rossz gazdálkodásra és a ki nem fizetett személyzetre hivatkozva.

Más utasok azt mondták, remélik, hogy egy új cég vagy egy utasok által vezetett erőfeszítés megmentheti a vállalkozást.

A 69 éves Carol Larson, aki 120 000 dollárért (közel 40 millió forintért) vásárolta meg kabinját részletekben, azt mondta, hogy a felfüggesztés ellenére sem bánta meg, hogy vállalta a kockázatot.

Megtisztelve érzem magam, hogy részese lehettem a tengeri lakóhajós kísérletnek.

A hajó 2024 októberében indult útnak Belfastból, Észak-Írországból, egy eredetileg három és fél éves útra. Az 1993-ban épült járművet a Villa Vie Residences vásárolta meg 2023-ban, és hosszú távú tartózkodásra alkalmas kabinokat, valamint egész életre szóló hajós lakosztályokat kínált, kezdetben körülbelül 230 000 dollártól (kb. 75 millió forinttól) kezdődő áron.