Világhírű nevezetességek borulnak magyar nemzeti színekbe október 23-án

Az október 23-i megemlékezések idén is Magyarország határain túlra nyúlnak. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján számos magyar külképviselet szervez ünnepi programokat. A rendezvények között hagyományos megemlékezések, kulturális események és látványos fényfestések is szerepelnek.

Október 23-án több épület is magyar nemzeti színekbe borul - Fotó: FERENC ISZA / AFP

Október 23. alkalmából világhírű nevezetességeket világítanak ki

Észak- és Dél-Amerikában több ismert építmény is ünnepi díszkivilágítást kap az 1956-os forradalom emlékére.

Az Egyesült Államokban Washingtonban és New Yorkban ünnepségeket, koszorúzásokat és fényfestéseket szerveznek. Kanadában a magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, valamint Toronto egyik legismertebb építményét, a CN Towert.

Brazíliában szintén látványos megemlékezésekre készülnek. Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobor, Brazíliavárosban pedig a TV-torony kap különleges díszkivilágítást.

Törökországban az isztambuli Boszporusz-hídon lesz ünnepi fényfestés, de Prágában is hasonló programmal emlékeznek meg a magyar forradalomról.

A szomszédos országokban is számos megemlékezést szerveznek A Magyarországgal szomszédos országokban ugyancsak több rendezvénnyel készülnek az évfordulóra. Szlovákiában Pozsonyban történészkonferenciát tartanak, Kassán pedig történelmi pódiumbeszélgetést rendeznek, valamint levetítik A berni követ című filmet. Romániában több városban szerveznek kulturális és történelmi programokat. Bukarestben tudományos konferenciát, Csíkszeredában rendkívüli történelemórát tartanak. Kolozsváron kerekasztal-beszélgetéssel, ünnepi díszelőadással és fáklyás felvonulással emlékeznek meg az 1956-os eseményekről. Horvátországban Zágráb egyik szökőkútjára vetítik ki az 1956-os forradalmi zászlót, Eszéken pedig a Dráva felett átívelő gyalogoshidat világítják meg ünnepi fényekkel. Szerbiában egy belgrádi toronyházra vetítik ki a magyar zászlót, emellett dzsesszkoncertet is rendeznek az évforduló alkalmából.

Koncertekkel és történelmi rendezvényekkel is tisztelegnek 1956 előtt

Ukrajnában több városban is megemlékezéseket szerveznek. Kijevben Liszt Ferenc-emlékkoncertet tartanak, Beregszászon és Ungváron pedig konferenciákkal idézik fel az 1956-os eseményeket.

Ausztriában a bécsi Szent István-székesegyház, a Stephansdom kap ünnepi díszkivilágítást. Az osztrák fővárosban emellett hangversenyt, könyvbemutatót és dokumentumfilm-bemutatót is rendeznek. Innsbruckban szintén ünnepi koncerttel készülnek.

Szlovéniában, Ljubljanában ugyancsak koncerttel tisztelegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt.