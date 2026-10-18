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október 23.

Világhírű nevezetességek borulnak magyar nemzeti színekbe október 23-án

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A világ számos országában különleges programokkal emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról. Október 23. alkalmából több világhírű építményt és nevezetességet magyar nemzeti színekkel világítanak meg, emellett koszorúzásokkal, koncertekkel, konferenciákkal és ünnepi rendezvényekkel tisztelegnek a történelmi események előtt.
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október 23.1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapnemzeti ünnep

Az október 23-i megemlékezések idén is Magyarország határain túlra nyúlnak. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatása szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján számos magyar külképviselet szervez ünnepi programokat. A rendezvények között hagyományos megemlékezések, kulturális események és látványos fényfestések is szerepelnek.

október 23, The building of the Hungarian Parliament is lighted by national tricolor lights to commemorate the 1956 uprising against Soviet occupation during the national day on the bank of the river Danube in downtown Budapest, on October 23, 2009. Hungary's uprising which erupted on October 23, 1956 and was crushed by Soviet tanks on November 4, sealing the country's fate as a satellite state of Moscow until the fall of the Iron Curtain in 1989. AFP PHOTO / FERENC ISZA (Photo by FERENC ISZA / AFP)
Október 23-án több épület is magyar nemzeti színekbe borul - Fotó: FERENC ISZA / AFP

Október 23. alkalmából világhírű nevezetességeket világítanak ki

Észak- és Dél-Amerikában több ismert építmény is ünnepi díszkivilágítást kap az 1956-os forradalom emlékére.

Az Egyesült Államokban Washingtonban és New Yorkban ünnepségeket, koszorúzásokat és fényfestéseket szerveznek. Kanadában a magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, valamint Toronto egyik legismertebb építményét, a CN Towert.

Brazíliában szintén látványos megemlékezésekre készülnek. Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobor, Brazíliavárosban pedig a TV-torony kap különleges díszkivilágítást.

Törökországban az isztambuli Boszporusz-hídon lesz ünnepi fényfestés, de Prágában is hasonló programmal emlékeznek meg a magyar forradalomról.

A szomszédos országokban is számos megemlékezést szerveznek

A Magyarországgal szomszédos országokban ugyancsak több rendezvénnyel készülnek az évfordulóra.

Szlovákiában Pozsonyban történészkonferenciát tartanak, Kassán pedig történelmi pódiumbeszélgetést rendeznek, valamint levetítik A berni követ című filmet.

Romániában több városban szerveznek kulturális és történelmi programokat. Bukarestben tudományos konferenciát, Csíkszeredában rendkívüli történelemórát tartanak. Kolozsváron kerekasztal-beszélgetéssel, ünnepi díszelőadással és fáklyás felvonulással emlékeznek meg az 1956-os eseményekről.

Horvátországban Zágráb egyik szökőkútjára vetítik ki az 1956-os forradalmi zászlót, Eszéken pedig a Dráva felett átívelő gyalogoshidat világítják meg ünnepi fényekkel.

Szerbiában egy belgrádi toronyházra vetítik ki a magyar zászlót, emellett dzsesszkoncertet is rendeznek az évforduló alkalmából.

Koncertekkel és történelmi rendezvényekkel is tisztelegnek 1956 előtt

Ukrajnában több városban is megemlékezéseket szerveznek. Kijevben Liszt Ferenc-emlékkoncertet tartanak, Beregszászon és Ungváron pedig konferenciákkal idézik fel az 1956-os eseményeket.

Ausztriában a bécsi Szent István-székesegyház, a Stephansdom kap ünnepi díszkivilágítást. Az osztrák fővárosban emellett hangversenyt, könyvbemutatót és dokumentumfilm-bemutatót is rendeznek. Innsbruckban szintén ünnepi koncerttel készülnek.

Szlovéniában, Ljubljanában ugyancsak koncerttel tisztelegnek az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt.

A külügyminisztérium tájékoztatása alapján a különböző országokban szervezett rendezvények célja, hogy a 70. évfordulón nemzetközi szinten is megemlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségéről.

 

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