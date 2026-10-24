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egyesült államok

Ma történt: kitört a pánik a tőzsdén, amely világválsághoz vezetett

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Október 24-én a történelem egyik leghírhedtebb tőzsdei összeomlására emlékezünk. 1929-ben ezen a napon pánikszerű eladási hullám söpört végig a New York-i tőzsdén, a következő napok eseményei pedig tovább mélyítették a válságot.
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egyesült államoktőzsdegazdasági világválság

1929. október 24-én pánik tört ki a New York-i tőzsdén, miután a befektetők tömegesen próbáltak megszabadulni részvényeiktől. A „fekete csütörtökként” elhíresült nap a nagy gazdasági világválság egyik legismertebb eseménye lett, amelynek következményeit milliók érezték meg világszerte.

október 24.
Kereskedők sietnek a Wall Streeten 1929 októberében, a New York-i tőzsdekrach idején, amely hozzájárult a bankválság és a nagy gazdasági világválság kibontakozásához
Fotó: - / AFP

Október 24-én pánik tört ki a Wall Streeten

Az 1920-as években az Egyesült Államok gazdasága látványosan fejlődött, a részvényárfolyamok pedig meredeken emelkedtek. Egyre többen fektették megtakarításaikat a tőzsdére, sokan kölcsönből vásároltak részvényeket, abban bízva, hogy később magasabb áron adhatják el azokat.

A fellendülés azonban megingott. 1929 októberében egyre több befektető kezdte eladni a részvényeit, október 24-én pedig pánikszerű eladási hullám söpört végig a New York-i tőzsdén. Aznap közel 12,9 millió részvény cserélt gazdát, ami akkoriban rekordnak számított.

A bankárok egy csoportja nagyobb részvényvásárlásokkal próbálta megállítani az árfolyamok zuhanását. Az intézkedés átmenetileg javított a hangulaton, de a megnyugvás nem tartott sokáig. A következő hét elején újabb, még súlyosabb árfolyamesések következtek – írja a Federal Reserve történeti összefoglalója.

A „fekete kedd” még súlyosabb csapást hozott

Október 28-án, fekete hétfőn a Dow Jones ipari átlag közel 13 százalékot veszített értékéből, másnap, október 29-én pedig csaknem 12 százalékos visszaesés következett. A fekete kedd a tőzsdetörténet egyik legsötétebb napjává vált.

A képre kattintva galéria nyílik:

Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Fekete csütörtök, New York-i tőzsde, Feketecsütörtökgal,
Galéria: Pánik a New York-i tőzsdén, így kezdődött a nagy gazdasági világválság
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Egy New York-i brókere elveszítette ezért 100 dollárért árulja az autóját., 1929.10.20.

A tőzsdekrach azonban önmagában nem magyarázza a nagy gazdasági világválság teljes mélységét. Az amerikai gazdaság visszaesése már 1929 nyarán elkezdődött, a későbbi bankválságok, a hitelezés beszűkülése és a fogyasztás csökkenése pedig tovább súlyosbította a helyzetet.

Milliók veszítették el a megélhetésüket

A gazdasági összeomlás az Egyesült Államokból fokozatosan a világ más részeire is átterjedt. Vállalatok mentek csődbe, bankok zártak be, a munkanélküliség pedig drámai méreteket öltött. 1933-ra az amerikai munkaképes lakosság közel negyede, mintegy 12,8 millió ember maradt állás nélkül.

America in the Great Depression, 1936 Destitute family of nine, about to to sell their trailer and their belongings to raise cash to buy food. World History Archive (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Amerikai család a nagy gazdasági világválság idején, 1936-ban. A kilenctagú család azért készült eladni lakókocsiját és személyes tárgyait, hogy élelmiszert tudjon vásárolni
Fotó: Ann Ronan Picture Library/AFP

Amerikaiak tömegei kerültek kilátástalan helyzetbe: sokan elveszítették megtakarításaikat, otthonukat vagy biztos megélhetésüket. A gazdasági visszaesés a világkereskedelmet is súlyosan érintette, következményei pedig éveken át meghatározták a nemzetközi gazdaság alakulását.

Az 1929. október 24-i „fekete csütörtök” a nagy gazdasági világválság egyik legismertebb jelképévé vált. A krízis súlyosságát jól mutatja, hogy az Egyesült Államokban 1933-ra a munkanélküliség megközelítette a 25 százalékot

– emlékeztet a Federal Reserve történeti összefoglalója.

A nagy gazdasági világválság 1933-ban érte el mélypontját az Egyesült Államokban, de a gazdaság helyreállása még évekig tartott. A munkanélküliség továbbra is magas maradt, és csak a második világháború idején, a hadiipari termelés felfutásával csökkent jelentősen.

 

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