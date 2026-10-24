Ma történt: kitört a pánik a tőzsdén, amely világválsághoz vezetett

1929. október 24-én pánik tört ki a New York-i tőzsdén, miután a befektetők tömegesen próbáltak megszabadulni részvényeiktől. A „fekete csütörtökként” elhíresült nap a nagy gazdasági világválság egyik legismertebb eseménye lett, amelynek következményeit milliók érezték meg világszerte.
Október 24-én pánik tört ki a Wall Streeten
Az 1920-as években az Egyesült Államok gazdasága látványosan fejlődött, a részvényárfolyamok pedig meredeken emelkedtek. Egyre többen fektették megtakarításaikat a tőzsdére, sokan kölcsönből vásároltak részvényeket, abban bízva, hogy később magasabb áron adhatják el azokat.
A fellendülés azonban megingott. 1929 októberében egyre több befektető kezdte eladni a részvényeit, október 24-én pedig pánikszerű eladási hullám söpört végig a New York-i tőzsdén. Aznap közel 12,9 millió részvény cserélt gazdát, ami akkoriban rekordnak számított.
A bankárok egy csoportja nagyobb részvényvásárlásokkal próbálta megállítani az árfolyamok zuhanását. Az intézkedés átmenetileg javított a hangulaton, de a megnyugvás nem tartott sokáig. A következő hét elején újabb, még súlyosabb árfolyamesések következtek – írja a Federal Reserve történeti összefoglalója.
A „fekete kedd” még súlyosabb csapást hozott
Október 28-án, fekete hétfőn a Dow Jones ipari átlag közel 13 százalékot veszített értékéből, másnap, október 29-én pedig csaknem 12 százalékos visszaesés következett. A fekete kedd a tőzsdetörténet egyik legsötétebb napjává vált.
A képre kattintva galéria nyílik:
A tőzsdekrach azonban önmagában nem magyarázza a nagy gazdasági világválság teljes mélységét. Az amerikai gazdaság visszaesése már 1929 nyarán elkezdődött, a későbbi bankválságok, a hitelezés beszűkülése és a fogyasztás csökkenése pedig tovább súlyosbította a helyzetet.
Milliók veszítették el a megélhetésüket
A gazdasági összeomlás az Egyesült Államokból fokozatosan a világ más részeire is átterjedt. Vállalatok mentek csődbe, bankok zártak be, a munkanélküliség pedig drámai méreteket öltött. 1933-ra az amerikai munkaképes lakosság közel negyede, mintegy 12,8 millió ember maradt állás nélkül.
Amerikaiak tömegei kerültek kilátástalan helyzetbe: sokan elveszítették megtakarításaikat, otthonukat vagy biztos megélhetésüket. A gazdasági visszaesés a világkereskedelmet is súlyosan érintette, következményei pedig éveken át meghatározták a nemzetközi gazdaság alakulását.
Az 1929. október 24-i „fekete csütörtök” a nagy gazdasági világválság egyik legismertebb jelképévé vált. A krízis súlyosságát jól mutatja, hogy az Egyesült Államokban 1933-ra a munkanélküliség megközelítette a 25 százalékot
– emlékeztet a Federal Reserve történeti összefoglalója.
A nagy gazdasági világválság 1933-ban érte el mélypontját az Egyesült Államokban, de a gazdaság helyreállása még évekig tartott. A munkanélküliség továbbra is magas maradt, és csak a második világháború idején, a hadiipari termelés felfutásával csökkent jelentősen.