Ma történt: kitört a pánik a tőzsdén, amely világválsághoz vezetett

1929. október 24-én pánik tört ki a New York-i tőzsdén, miután a befektetők tömegesen próbáltak megszabadulni részvényeiktől. A „fekete csütörtökként” elhíresült nap a nagy gazdasági világválság egyik legismertebb eseménye lett, amelynek következményeit milliók érezték meg világszerte.

Kereskedők sietnek a Wall Streeten 1929 októberében, a New York-i tőzsdekrach idején, amely hozzájárult a bankválság és a nagy gazdasági világválság kibontakozásához

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Október 24-én pánik tört ki a Wall Streeten

Az 1920-as években az Egyesült Államok gazdasága látványosan fejlődött, a részvényárfolyamok pedig meredeken emelkedtek. Egyre többen fektették megtakarításaikat a tőzsdére, sokan kölcsönből vásároltak részvényeket, abban bízva, hogy később magasabb áron adhatják el azokat.

A fellendülés azonban megingott. 1929 októberében egyre több befektető kezdte eladni a részvényeit, október 24-én pedig pánikszerű eladási hullám söpört végig a New York-i tőzsdén. Aznap közel 12,9 millió részvény cserélt gazdát, ami akkoriban rekordnak számított.

A bankárok egy csoportja nagyobb részvényvásárlásokkal próbálta megállítani az árfolyamok zuhanását. Az intézkedés átmenetileg javított a hangulaton, de a megnyugvás nem tartott sokáig. A következő hét elején újabb, még súlyosabb árfolyamesések következtek – írja a Federal Reserve történeti összefoglalója.

A „fekete kedd” még súlyosabb csapást hozott

Október 28-án, fekete hétfőn a Dow Jones ipari átlag közel 13 százalékot veszített értékéből, másnap, október 29-én pedig csaknem 12 százalékos visszaesés következett. A fekete kedd a tőzsdetörténet egyik legsötétebb napjává vált.

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