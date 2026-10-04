Súlyos baleset árnyékolta be az Oktoberfest utolsó napját – közben történelmi rekord is született

Súlyos baleset történt vasárnap délelőtt az Oktoberfest Oide Wiesn nevű részén Münchenben, ahol egy hajóhinta 47 éves alkalmazottját eltalálta a működő szerkezet. A férfit a helyszínen újra kellett éleszteni, majd kórházba szállították – számolt be róla a Focus.

Rendőrök és mentők vonultak az Oktoberfest területére a hajóhintánál történt baleset után

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

A rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat egységeit üzemi baleset miatt riasztották a helyszínre. Johann Petryszak tűzoltósági szóvivő közlése szerint az alkalmazott súlyosan megsérült, újraélesztését követően intenzív ellátásban részesítették.

Thomas Schelshorn rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a sérült egy 47 éves román állampolgár, aki a hajóhinta alkalmazottjaként dolgozott.

Az eddigi információk alapján a férfi a játék egyik elzárt területén tartózkodott, amikor a mozgó hinta eltalálta. A baleset pontos körülményeit egyelőre nem tisztázták, a rendőrség vizsgálatot indított.

A hajóhinta működését a történtek után leállították, a rendőrség pedig lezárta a játék környékét. Egyelőre nem közölték, hogy a szerkezetet az Oktoberfest utolsó napján újra megnyitják-e a látogatók előtt.

Rekordot döntött az idei Oktoberfest

A müncheni városvezetés vasárnapi tájékoztatása szerint az idei rendezvényt 7,4 millióan keresték fel, ezzel új látogatói rekord született.

Korábban is történtek súlyos balesetek az Oktoberfesten

Az idei Oktoberfesten korábban is szükség volt a mentők beavatkozására. Szeptember 21-én egy 52 éves dolgozó szenvedett halálos balesetet az egyik szabadesést szimuláló vidámparki játéknál. A férfit eltalálta a szerkezet, a helyszínen újraélesztették, majd életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, ahol később meghalt.

Egy nappal korábban pedig egy 47 éves perecárus is kórházba került, miután munka közben rosszul lett. Az Oktoberfest egészségügyi állomásán megállapították, hogy szívrohamot kapott, ezért az akut ellátást követően további kezelésre kórházba szállították.