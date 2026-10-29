115 emberrel a fedélzetén süllyedt el egy tengeri olajfúró torony

Három holttestet találtak szerdán Gabonban a Borr Drilling Prospector 5 olajfúrótornyának hétvégi katasztrófáját követően, amely a déli Mayumba városának partjainál történt.

115 emberrel a fedélzetén süllyedt el egy olajfúró torony Gabon partjainál. (Képünk illusztráció) Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

115 emberrel a fedélzetén süllyedt el egy olajfúró torony Gabon partjainál

A baleset szombaton történt a Borr tulajdonában lévő és általa üzemeltetett Prospector 5 olaj- és gázfúrótornyon. A torony szerződéses alapon a BW Energy fúrási műveleteinek támogatására szolgált Gabon partjainál, és még nem kezdte meg a fúrást, amikor váratlanul süllyedni kezdett. A Borr hétfőn közölte, hogy a fedélzeten tartózkodó 115 emberből 110 biztonságban van, öt embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

A gaboni haditengerészet vezérkari főnöke, Charles Hubert Bekale-Meyong elmondta, hogy szerdán három holttestet találtak, és két embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

Ez a felfedezés távirányítású robotokkal végzett víz alatti vizsgálatoknak köszönhető. A begyűjtött képek azonban nem teszik lehetővé a szóban forgó holttestek azonosítását

- mondta Bekale-Meyong.

Az ügyhöz közel álló források vasárnap azt mondták, hogy egy indiai állampolgárt, az öt, kezdetben eltűntként emlegetett személy egyikét holtan találták. A fennmaradó négy eltűnt között három gaboni állampolgár és egy másik külföldi van.

A mentőcsapatok továbbra is keresik a két másik eltűnt személyt - írta a Reuters.