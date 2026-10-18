Elszabadult a pokol Olaszországban – képeken és videókon a súlyos zavargások

Erőszakba torkolltak az olaszországi tüntetések szombaton, miután több városban demonstrációkat tartottak a megélhetési költségek emelkedése és a háborúk ellen. Milánó központjában maszkos tüntetők kövekkel és más tárgyakkal támadtak a rendőrökre, barikádokat gyújtottak fel, valamint üzleteket rongáltak meg és fosztottak ki – számolt be róla az AP News.

Az olaszországi tüntetések során felgyújtott barikád mellett halad el egy maszkos demonstráló Milánóban

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Lángoló barikádok és összecsapások kísérték az olaszországi tüntetéseket

A milánói demonstráció kezdetben békésen zajlott, később azonban egyes résztvevők összecsaptak a rendfenntartókkal. A zavargások a város központjában, a milánói dóm előtti téren és annak környékén törtek ki.

A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be a tömeg feloszlatására. A zavargások miatt ki kellett üríteni a turisták által is látogatott Piazza del Duomót, valamint a közelében található Galleria Vittorio Emanuele II bevásárlóárkádot.

Maszkos demonstrálók Milánó utcáin

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A környékbeli üzletek lehúzták redőnyeiket, a turisták pedig elmenekültek a belváros érintett részéről. Az összecsapások idején lezárták a Duomo metróállomást is.

Az AP News adatai szerint mintegy ötven demonstrálót állítottak elő, köztük számos fiatalkorút. Legalább két rendőr megsérült.

Rohamrendőrök és demonstrálók csapnak össze Milánó belvárosában

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Bolognában is be kellett avatkoznia a rendőrségnek

Nemcsak Milánóban, hanem Bolognában is erőszakba torkollott a megélhetési költségek emelkedése elleni tiltakozás.

A Reuters arról számolt be, hogy a rendőrség vízágyúkat vetett be a demonstrálók feloszlatására. A zavargások során hét embert tartóztattak le.

A bolognai központi pályaudvar közelében is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel.

Giorgia Meloni elítélte az erőszakot

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elítélte a demonstrációk során történt erőszakos cselekményeket. A kormányfő az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy a tüntetéshez való jog alapvető szabadságjog, a városok csatatérré változtatása azonban elfogadhatatlan.

Meloni egyúttal felszólította az ellenzéki pártokat, hogy egyértelműen ítéljék el az erőszakot.

Milánó polgármestere, Giuseppe Sala szintén elítélte a zavargásokat és a városban okozott károkat, ugyanakkor elismerte a demonstrációkat kiváltó társadalmi problémák jelentőségét.