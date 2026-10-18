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Olaszország

Elszabadult a pokol Olaszországban – képeken és videókon a súlyos zavargások

14 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A megélhetési költségek emelkedése, valamint a háborúk elleni tiltakozás miatt vonultak utcára demonstrálók több olasz városban. Az olaszországi tüntetések október 17-én, szombaton több helyszínen erőszakba torkolltak: Milánóban lángoló barikádok, üzletek kifosztása és rendőri összecsapások kísérték a megmozdulást, Bolognában pedig vízágyúkat vetettek be.
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OlaszországbolognatüntetésMilánó

Erőszakba torkolltak az olaszországi tüntetések szombaton, miután több városban demonstrációkat tartottak a megélhetési költségek emelkedése és a háborúk ellen. Milánó központjában maszkos tüntetők kövekkel és más tárgyakkal támadtak a rendőrökre, barikádokat gyújtottak fel, valamint üzleteket rongáltak meg és fosztottak ki – számolt be róla az AP News.

Az olaszországi tüntetések során felgyújtott barikád mellett halad el egy maszkos demonstráló Milánóban Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP
Az olaszországi tüntetések során felgyújtott barikád mellett halad el egy maszkos demonstráló Milánóban
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Lángoló barikádok és összecsapások kísérték az olaszországi tüntetéseket

A milánói demonstráció kezdetben békésen zajlott, később azonban egyes résztvevők összecsaptak a rendfenntartókkal. A zavargások a város központjában, a milánói dóm előtti téren és annak környékén törtek ki.

A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be a tömeg feloszlatására. A zavargások miatt ki kellett üríteni a turisták által is látogatott Piazza del Duomót, valamint a közelében található Galleria Vittorio Emanuele II bevásárlóárkádot.

Maszkos demonstrálók Milánó utcáin
Maszkos demonstrálók Milánó utcáin
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A környékbeli üzletek lehúzták redőnyeiket, a turisták pedig elmenekültek a belváros érintett részéről. Az összecsapások idején lezárták a Duomo metróállomást is.

Az AP News adatai szerint mintegy ötven demonstrálót állítottak elő, köztük számos fiatalkorút. Legalább két rendőr megsérült.

Rohamrendőrök és demonstrálók csapnak össze Milánó belvárosában.
Rohamrendőrök és demonstrálók csapnak össze Milánó belvárosában
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Bolognában is be kellett avatkoznia a rendőrségnek

Nemcsak Milánóban, hanem Bolognában is erőszakba torkollott a megélhetési költségek emelkedése elleni tiltakozás.

A Reuters arról számolt be, hogy a rendőrség vízágyúkat vetett be a demonstrálók feloszlatására. A zavargások során hét embert tartóztattak le.

A bolognai központi pályaudvar közelében is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel.

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Giorgia Meloni elítélte az erőszakot

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elítélte a demonstrációk során történt erőszakos cselekményeket. A kormányfő az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy a tüntetéshez való jog alapvető szabadságjog, a városok csatatérré változtatása azonban elfogadhatatlan.

Meloni egyúttal felszólította az ellenzéki pártokat, hogy egyértelműen ítéljék el az erőszakot.

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Milánó polgármestere, Giuseppe Sala szintén elítélte a zavargásokat és a városban okozott károkat, ugyanakkor elismerte a demonstrációkat kiváltó társadalmi problémák jelentőségét.

Demonstrálók futnak a milánói dóm előtti téren az utcai összecsapások idején.
Demonstrálók futnak a milánói dóm előtti téren az utcai összecsapások idején
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Franciaországban is folytatódnak a diáktüntetések

Az olaszországi eseményekkel egy időben Franciaországban is nagyszabású demonstrációkat tartottak az emelkedő megélhetési költségek és a közszolgáltatások romló helyzete miatt. A szombati franciaországi megmozdulások több helyszínen erőszakos összecsapásokba torkolltak. A demonstrálók és a rendőrök közötti konfliktusok a korábbi évek legsúlyosabb franciaországi zavargásait idézték.

Albániában a miniszterelnök lemondását követelik

Albániában is súlyos zavargások törtek ki, miután a korrupció, a munkalehetőségek hiánya és a kormány politikája ellen tiltakozó diákok október közepén utcára vonultak. A tiranai demonstrációk során kormányzati épületeket és bankokat gyújtottak fel, a tüntetők térkövekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázt és vízágyúkat vetettek be. A hatóságok tájékoztatása szerint 500 embert vettek őrizetbe.

 

 

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