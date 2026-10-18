Elszabadult a pokol Olaszországban – képeken és videókon a súlyos zavargások

Erőszakba torkolltak az olaszországi tüntetések szombaton, miután több városban demonstrációkat tartottak a megélhetési költségek emelkedése és a háborúk ellen. Milánó központjában maszkos tüntetők kövekkel és más tárgyakkal támadtak a rendőrökre, barikádokat gyújtottak fel, valamint üzleteket rongáltak meg és fosztottak ki – számolt be róla az AP News.
Lángoló barikádok és összecsapások kísérték az olaszországi tüntetéseket
A milánói demonstráció kezdetben békésen zajlott, később azonban egyes résztvevők összecsaptak a rendfenntartókkal. A zavargások a város központjában, a milánói dóm előtti téren és annak környékén törtek ki.
A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be a tömeg feloszlatására. A zavargások miatt ki kellett üríteni a turisták által is látogatott Piazza del Duomót, valamint a közelében található Galleria Vittorio Emanuele II bevásárlóárkádot.
A környékbeli üzletek lehúzták redőnyeiket, a turisták pedig elmenekültek a belváros érintett részéről. Az összecsapások idején lezárták a Duomo metróállomást is.
Az AP News adatai szerint mintegy ötven demonstrálót állítottak elő, köztük számos fiatalkorút. Legalább két rendőr megsérült.
Bolognában is be kellett avatkoznia a rendőrségnek
Nemcsak Milánóban, hanem Bolognában is erőszakba torkollott a megélhetési költségek emelkedése elleni tiltakozás.
A Reuters arról számolt be, hogy a rendőrség vízágyúkat vetett be a demonstrálók feloszlatására. A zavargások során hét embert tartóztattak le.
A bolognai központi pályaudvar közelében is összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel.
Giorgia Meloni elítélte az erőszakot
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök elítélte a demonstrációk során történt erőszakos cselekményeket. A kormányfő az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy a tüntetéshez való jog alapvető szabadságjog, a városok csatatérré változtatása azonban elfogadhatatlan.
Meloni egyúttal felszólította az ellenzéki pártokat, hogy egyértelműen ítéljék el az erőszakot.
Milánó polgármestere, Giuseppe Sala szintén elítélte a zavargásokat és a városban okozott károkat, ugyanakkor elismerte a demonstrációkat kiváltó társadalmi problémák jelentőségét.
Franciaországban is folytatódnak a diáktüntetések
Az olaszországi eseményekkel egy időben Franciaországban is nagyszabású demonstrációkat tartottak az emelkedő megélhetési költségek és a közszolgáltatások romló helyzete miatt. A szombati franciaországi megmozdulások több helyszínen erőszakos összecsapásokba torkolltak. A demonstrálók és a rendőrök közötti konfliktusok a korábbi évek legsúlyosabb franciaországi zavargásait idézték.
Albániában a miniszterelnök lemondását követelik
Albániában is súlyos zavargások törtek ki, miután a korrupció, a munkalehetőségek hiánya és a kormány politikája ellen tiltakozó diákok október közepén utcára vonultak. A tiranai demonstrációk során kormányzati épületeket és bankokat gyújtottak fel, a tüntetők térkövekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázt és vízágyúkat vetettek be. A hatóságok tájékoztatása szerint 500 embert vettek őrizetbe.