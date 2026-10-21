Felfüggesztették a csecsemők tuberkulózis elleni oltását Horvátországban

Ideiglenesen felfüggesztették Horvátországban az újszülöttek tuberkulózis elleni BCG-oltását, és ezzel ismét vita kezdődött arról, indokolt-e továbbra is minden csecsemő rutinszerű oltása - írta szerdai számában a Vecernji List című horvát napilap.

Az oltás súlyos mellékhatást okozhatott több gyermeknél is - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A felfüggesztésre azután került sor, hogy négy gyermeknél súlyos mellékhatás gyanúját jelentették.

Krunoslav Capak, a Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) igazgatója közölte, hogy mind a négy esetben kimutatták a vakcinából származó BCG-baktériumot. Az oltóanyag bolgár gyártmányú volt.

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