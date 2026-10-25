„Ez aljas bűncselekmény volt” – saját apjának adta ki magát, és 23 millió forintot lopott tőle, péksütire és OnlyFansre szórta a pénzt

Két év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki pénzt csalt ki saját apjától úgy, hogy az ő nevében intézte banki ügyeit, a megszerzett összeg egy részét pedig péksüteményekre és OnlyFans-előfizetésekre költötte.
- Stephan Dewar három éven át lopott saját, korábban agyvérzésen átesett édesapjától, aki nem használt internetbankot.
- Összesen 50 ezer fontot, mintegy 23 millió forintot szerzett meg apja bankszámlájáról.
- Titokban internetbanki hozzáférést hozott létre, a bankkal folytatott telefonbeszélgetésekben pedig apjának adta ki magát.
- A pénzt többek között italra, szórakozásra, Greggs péksüteményekre és OnlyFansre költötte.
- A bíró „aljas bűncselekménynek” nevezte a történteket, és 24 hónap szabadságvesztésre ítélte a 31 éves férfit.
23 millió forintot lopott saját apjától egy férfi, péksütire és OnlyFansre költötte a pénzt
A 31 éves Stephan Dewar tettét „aljasnak” nevezték, miután beismerte, hogy éveken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lévő apjának adta ki magát, hogy pénzt lopjon tőle.
Dewar összesen 50 ezer fontos – mintegy 23 millió forintos – csalást követett el. Titokban internetbanki hozzáférést hozott létre apja számlájához, a bankkal folytatott telefonbeszélgetések során pedig apjának adta ki magát. Az így megszerzett pénzből többek között a Greggs pékségláncnál vásárolt, valamint OnlyFansre is költött.
A férfit most 24 hónap szabadságvesztésre ítélték, miután beismerte, hogy három éven keresztül jelentős összeggel károsította meg 67 éves édesapját, Andrew Dewart. A csalás 2019 és 2022 között zajlott.
Jill Drummond ügyész a Dundee Sheriff Court előtt elmondta, hogy Dewar kezdetben arra vette rá apját, hogy adjon neki kölcsön 5000 fontot – mintegy 2,3 millió forintot – egy pub megvásárlásához. A bíróságon elhangzott, hogy Andrew Dewar 2007-ben agyvérzést kapott, nem használta az internetet és az online banki szolgáltatásokat sem. Korábbi munkaviszonyának köszönhetően ugyanakkor jelentős összegű nyugdíjjal rendelkezett.
George Way bíró kemény szavakkal ítélte el a férfi tettét:
„Ez nagyon aljas bűncselekmény volt. Súlyosan megszegte azt az alapvető kötelességét, hogy védje és támogassa az édesapját – nem pedig azt kellett volna tennie, hogy ellop tőle 50 ezer fontot, vagyis mintegy 23 millió forintot.
Még csak olyan magyarázattal sem tud szolgálni, hogy például súlyos szerencsejáték-függőségben szenvedett, bűnözők fenyegették, vagy valami ehhez hasonló történt volna.
A pénz nagy részét egyszerűen elherdálta italra, szórakozásra és egy olyan életmódra, amelyet valójában nem engedhetett meg magának. Azokat, akik ilyen módon és ilyen súlyosan visszaélnek mások bizalmával, olyan büntetésben kell részesíteni, amelynek súlyát a társadalom is érti. Ráadásul nem jelent meg az ügy egyik tárgyalásán, amivel jelentős költséget és kellemetlenséget okozott”.
Dewar eredetileg azért kapta meg apja banki adatait, hogy segítsen az 5000 fontos kölcsön ügyintézésében.
A férfi azonban apja tudta nélkül felhasználta ezeket arra, hogy annak nevében internetbanki hozzáférést hozzon létre. A tranzakciókkal kapcsolatban folytatott telefonbeszélgetéseket a bank rögzítette. Amikor később visszahallgatták a felvételeket, kiderült, hogy Dewar volt az, aki a hívások során az apjának adta ki magát.
Később Dewar nagybátyja – aki meghatalmazottként intézte az idősebb Andrew Dewar ügyeit – figyelt fel arra, hogy jelentős összegek tűntek el testvére bankszámlájáról. Ezt követően vizsgálat indult az ügyben. Hamar kiderült, hogy a férfi fia rendszeresen vett fel, illetve utalt át pénzt apja számlájáról, amit aztán rövid idő alatt, intenzív költekezések során el is vert. Dewar védőügyvédje, Scott Norrie a bíróságon azt mondta:
Tisztában van vele, hogy rendkívül súlyos bűncselekményt követett el. Szégyent, zavart és félelmet egyaránt érez a történtek miatt.
Az ügyvéd szerint védence azért nem jelent meg több alkalommal is a bíróságon, mert „homokba dugta a fejét”: megpróbált tudomást sem venni az eljárásról, és egyszerűen tovább dolgozott, mintha minden a megszokott rendben folyt volna – írja a Metro.