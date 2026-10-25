„Ez aljas bűncselekmény volt” – saját apjának adta ki magát, és 23 millió forintot lopott tőle, péksütire és OnlyFansre szórta a pénzt

Két év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki pénzt csalt ki saját apjától úgy, hogy az ő nevében intézte banki ügyeit, a megszerzett összeg egy részét pedig péksüteményekre és OnlyFans-előfizetésekre költötte.

23 millió forintot lopott saját apjától egy férfi, péksütire és OnlyFansre költötte a pénzt

Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

Stephan Dewar három éven át lopott saját, korábban agyvérzésen átesett édesapjától, aki nem használt internetbankot.

Összesen 50 ezer fontot, mintegy 23 millió forintot szerzett meg apja bankszámlájáról.

Titokban internetbanki hozzáférést hozott létre, a bankkal folytatott telefonbeszélgetésekben pedig apjának adta ki magát.

A pénzt többek között italra, szórakozásra, Greggs péksüteményekre és OnlyFansre költötte.

A bíró „aljas bűncselekménynek” nevezte a történteket, és 24 hónap szabadságvesztésre ítélte a 31 éves férfit.

23 millió forintot lopott saját apjától egy férfi, péksütire és OnlyFansre költötte a pénzt

A 31 éves Stephan Dewar tettét „aljasnak” nevezték, miután beismerte, hogy éveken keresztül kiszolgáltatott helyzetben lévő apjának adta ki magát, hogy pénzt lopjon tőle.

Dewar összesen 50 ezer fontos – mintegy 23 millió forintos – csalást követett el. Titokban internetbanki hozzáférést hozott létre apja számlájához, a bankkal folytatott telefonbeszélgetések során pedig apjának adta ki magát. Az így megszerzett pénzből többek között a Greggs pékségláncnál vásárolt, valamint OnlyFansre is költött.

A férfit most 24 hónap szabadságvesztésre ítélték, miután beismerte, hogy három éven keresztül jelentős összeggel károsította meg 67 éves édesapját, Andrew Dewart. A csalás 2019 és 2022 között zajlott.

Jill Drummond ügyész a Dundee Sheriff Court előtt elmondta, hogy Dewar kezdetben arra vette rá apját, hogy adjon neki kölcsön 5000 fontot – mintegy 2,3 millió forintot – egy pub megvásárlásához. A bíróságon elhangzott, hogy Andrew Dewar 2007-ben agyvérzést kapott, nem használta az internetet és az online banki szolgáltatásokat sem. Korábbi munkaviszonyának köszönhetően ugyanakkor jelentős összegű nyugdíjjal rendelkezett.

George Way bíró kemény szavakkal ítélte el a férfi tettét: