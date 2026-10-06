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Nem mindennapi versenyt rendeztek október 4-én a németországi Ludwigsburgban, ahol az ország minden részéről érkeztek töktermesztők méretes terméseikkel. A győztes óriástök 986 kilogrammot nyomott, és akkora volt, hogy emelőgéppel kellett a mérleghez szállítani.
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német tökmérlegelő bajnokságbajnokságnémetországtök termesztéstök

Nem mindennapi látvány fogadta a látogatókat október 4-én a németországi Ludwigsburgban, ahol megrendezték a német tökmérlegelő bajnokságot. Az ország különböző tartományaiból érkező termesztők hatalmas óriástökökkel neveztek, amelyek közül a legnagyobbakat már kézzel sem lehetett megmozdítani.

Közel egy tonnát nyomott a győztes óriástök, 04 October 2026, Baden-Württemberg, Ludwigsburg: The photo shows several giant pumpkins lying in a row on wooden pallets in a gravel lot. In the foreground lies a particularly massive, misshapen, orange-yellow pumpkin; next to it is a smaller yellow one, and on the right edge, partially visible, is a light-colored, almost white giant. Further back are a green-striped pumpkin and additional orange specimens. German Pumpkin Weighing Championship: Growers from various federal states travel to the event with their giant pumpkins to compete for the title. In addition to the giant pumpkins, field pumpkins are also weighed, and prizes are awarded for Germany’s longest pumpkins. Photo: Enrique Kaczor/dpa
Német Tökmérlegelő Bajnokságon egy közel egy tonnás óriástök nyerte el a díjat
Fotó: Northfoto / dpa

Közel egy tonnát nyomott a győztes óriástök

A győztes Matthias Würsching lett, akinek tökje 986 kilogrammot nyomott. A csaknem egytonnás példányt sötét emelőhevederekkel rögzítették, majd egy homlokrakodó segítségével, fa raklapon szállították a mérleghez. A bajnokságon nemcsak a legsúlyosabb terméseket keresték. Más tökfajtákat is mérlegre tettek, és külön díjazták Németország leghosszabb tökjeit is.

A képre kattintva galéria nyílik:

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Galéria: Német Tökmérlegelő Bajnokság: óriási tökök leptek el egy német várost
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Német Tökmérlegelő Bajnokság A győztes Matthias Würsching a győztes töké mellett áll Baden-Württemberg, Ludwigsburg

A rendezvény látványa legalább annyira különleges volt, mint maga a mérlegelés. A helyszínen egymás mellett sorakoztak a narancssárga, sárga, zöld és csaknem fehér óriástökök, miközben kisebb dísztökökből hatalmas szobrokat építettek. A látogatók többek között egy macskát, egy hintalovat, valamint egy vágtató lovat és zsokét is láthattak.

Óriási töke van a nagymamának – még a fia is meglepődött

Egy suffolki nagymama bebizonyította, hogy a tapasztalat és gondoskodás többet ér, mint a drága magok. Az asszony egy hatalmas, 368 kilós óriástök segítségével győzte le fiát a töktermesztő versenyen. A család azóta is mosolyog a különös, mégis megható párbaj emlékén.

 

 

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