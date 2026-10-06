Nem mindennapi látvány fogadta a látogatókat október 4-én a németországi Ludwigsburgban, ahol megrendezték a német tökmérlegelő bajnokságot. Az ország különböző tartományaiból érkező termesztők hatalmas óriástökökkel neveztek, amelyek közül a legnagyobbakat már kézzel sem lehetett megmozdítani.

Német Tökmérlegelő Bajnokságon egy közel egy tonnás óriástök nyerte el a díjat

Fotó: Northfoto / dpa

Közel egy tonnát nyomott a győztes óriástök

A győztes Matthias Würsching lett, akinek tökje 986 kilogrammot nyomott. A csaknem egytonnás példányt sötét emelőhevederekkel rögzítették, majd egy homlokrakodó segítségével, fa raklapon szállították a mérleghez. A bajnokságon nemcsak a legsúlyosabb terméseket keresték. Más tökfajtákat is mérlegre tettek, és külön díjazták Németország leghosszabb tökjeit is.

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