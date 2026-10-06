Nem mindennapi látvány fogadta a látogatókat október 4-én a németországi Ludwigsburgban, ahol megrendezték a német tökmérlegelő bajnokságot. Az ország különböző tartományaiból érkező termesztők hatalmas óriástökökkel neveztek, amelyek közül a legnagyobbakat már kézzel sem lehetett megmozdítani.
Közel egy tonnát nyomott a győztes óriástök
A győztes Matthias Würsching lett, akinek tökje 986 kilogrammot nyomott. A csaknem egytonnás példányt sötét emelőhevederekkel rögzítették, majd egy homlokrakodó segítségével, fa raklapon szállították a mérleghez. A bajnokságon nemcsak a legsúlyosabb terméseket keresték. Más tökfajtákat is mérlegre tettek, és külön díjazták Németország leghosszabb tökjeit is.
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A rendezvény látványa legalább annyira különleges volt, mint maga a mérlegelés. A helyszínen egymás mellett sorakoztak a narancssárga, sárga, zöld és csaknem fehér óriástökök, miközben kisebb dísztökökből hatalmas szobrokat építettek. A látogatók többek között egy macskát, egy hintalovat, valamint egy vágtató lovat és zsokét is láthattak.
Óriási töke van a nagymamának – még a fia is meglepődött
Egy suffolki nagymama bebizonyította, hogy a tapasztalat és gondoskodás többet ér, mint a drága magok. Az asszony egy hatalmas, 368 kilós óriástök segítségével győzte le fiát a töktermesztő versenyen. A család azóta is mosolyog a különös, mégis megható párbaj emlékén.