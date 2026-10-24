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origami

Nehéz elhinni, hogy ezek papírból készültek – fotókon mutatjuk a különleges origamikat

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Október 24-én kezdődik a papírhajtogatás nemzetközi ünnepe, amely november 11-ig tart. Az origami világnapjai nemcsak a japán művészeti hagyományokra hívják fel a figyelmet, hanem egy olyan amerikai nő munkásságának is emléket állítanak, aki jelentős szerepet játszott a papírhajtogatás nemzetközi elterjedésében.
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origamiművészetJapánpapír

Az origami a japán kultúra egyik legismertebb hagyományos művészeti formája, amelynek lényege, hogy papírlapok hajtogatásával különböző alakzatokat, állatokat és dísztárgyakat készítenek. A technika évszázadok alatt fejlődött, napjainkban pedig világszerte népszerű. A nemzetközi ünnepségsorozat minden évben október 24-én kezdődik, és november 11-én, a japán origaminapon ér véget.

Origami sculptures by Gonzalo Garcia from Madrid, Spain. See Masons copy MNORIGAMI: An artist has created a menagerie of origami animals with remarkable detail. Gonzalo Garcia spends hours making dogs, cats, birds of prey, saber tooth tigers, rhinos, lizards and even a T-Rex skeleton from paper. He said: "I love animals, but living in the city makes very difficult to be in contact with them, so I guess making paper animals is a way to feel closer to nature. ***EXCLUSIVE***
Origami-szobor a spanyolországi Madridból származó Gonzalo Garciától
Fotó:   / Northfoto

Az origami világnapjának története egy amerikai nőhöz kötődik

Az origami világnapjainak kezdő dátuma Lillian Oppenheimer amerikai papírhajtogató születésnapjához kapcsolódik. Az 1898. október 24-én született Oppenheimer meghatározó szerepet játszott az origami Egyesült Államokban történő népszerűsítésében, és közreműködött több, a művészeti ággal foglalkozó szervezet létrehozásában – olvasható az amerikai origamiszervezet hivatalos honlapján.

Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Origami, Origamivilágnapja
Galéria: Hihetetlen, mi minden készülhet egyetlen papírlapból, különleges origamik képeken
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Az AI Design Awards egyik helyezett alkotása, készítője a digitális művész és kreatív igazgató, Shannon Bulrice

Oppenheimer 1929-ben ismerkedett meg a papírhajtogatással, amikor betegsége után lábadozó lánya számára keresett elfoglaltságot. Érdeklődése később olyan kezdeményezésekhez vezetett, amelyek hozzájárultak az origami amerikai elterjedéséhez.

Az OrigamiUSA 2005 szeptemberében vetette fel, hogy október 24-ét nyilvánítsák az origami nemzetközi ünnepnapjává. A kezdeményezéshez kapcsolódó egyeztetések során azonban felmerült, hogy Japánban már november 11-én tartják az origami napját. Ennek eredményeként a két dátum közötti időszakot jelölték ki az origami világnapjainak, amelyeket angolul World Origami Days néven ismernek. A kezdeményezés célja, hogy világszerte minél többen megismerkedjenek a papírhajtogatással.

Évszázados hagyományokra épül a japán papírművészet

Az origami története szorosan összefonódik a japán papírkészítés fejlődésével. A papír előállításának technikája a 7. században jutott el Kínából Japánba, ahol később sajátos papírkészítési eljárások alakultak ki.

A papírhajtogatást kezdetben többek között ünnepi és szertartási célokra alkalmazták. A középkori Japánban az ajándékok és levelek hajtogatott papírba csomagolása az illemszabályok részévé vált.

Az Edo-korszakban, a 17–19. században a papír szélesebb körű elterjedésével a hajtogatás fokozatosan szórakozási formává is vált. Ekkor már különböző állatfigurákat, hajókat és más alakzatokat készítettek papírból.

A legismertebb origamifigurák közé tartozik a papírdaru, amely Japánban a béke egyik jelképe. A hagyományos japán papírhajtogatás napja november 11-re esik, így ez a dátum zárja le a nemzetközi ünnepségsorozatot – írja a Japán Origami Akadémiai Társaság honlapján.

Világszerte programokkal ünneplik az origamit

Az origami világnapjaihoz különböző rendezvények, bemutatók, foglalkozások és kiállítások kapcsolódnak. A szervezők arra ösztönzik az érdeklődőket, hogy saját alkotásaikkal is részt vegyenek az ünneplésben.

A Japán Origami Akadémiai Társaság 2026-ban is online kiállítást szervez, amely október 24-én nyílik meg. Az érdeklődők fényképeket küldhetnek be saját papírhajtogatott alkotásaikról, és közösségi oldalakon is megoszthatják munkáikat.

Az OrigamiUSA szintén arra biztatja a résztvevőket, hogy tanítsanak másokat hajtogatni, készítsenek papírfigurákat, vagy mutassák be alkotásaikat. A kezdeményezés célja, hogy a papírhajtogatás hagyománya minél szélesebb közönséghez jusson el.

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