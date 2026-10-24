Nehéz elhinni, hogy ezek papírból készültek – fotókon mutatjuk a különleges origamikat

Oppenheimer 1929-ben ismerkedett meg a papírhajtogatással, amikor betegsége után lábadozó lánya számára keresett elfoglaltságot. Érdeklődése később olyan kezdeményezésekhez vezetett, amelyek hozzájárultak az origami amerikai elterjedéséhez.

Évszázados hagyományokra épül a japán papírművészet

Az origami története szorosan összefonódik a japán papírkészítés fejlődésével. A papír előállításának technikája a 7. században jutott el Kínából Japánba, ahol később sajátos papírkészítési eljárások alakultak ki.

A papírhajtogatást kezdetben többek között ünnepi és szertartási célokra alkalmazták. A középkori Japánban az ajándékok és levelek hajtogatott papírba csomagolása az illemszabályok részévé vált.

Az Edo-korszakban, a 17–19. században a papír szélesebb körű elterjedésével a hajtogatás fokozatosan szórakozási formává is vált. Ekkor már különböző állatfigurákat, hajókat és más alakzatokat készítettek papírból.

A legismertebb origamifigurák közé tartozik a papírdaru, amely Japánban a béke egyik jelképe. A hagyományos japán papírhajtogatás napja november 11-re esik, így ez a dátum zárja le a nemzetközi ünnepségsorozatot – írja a Japán Origami Akadémiai Társaság honlapján.