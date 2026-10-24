Nehéz elhinni, hogy ezek papírból készültek – fotókon mutatjuk a különleges origamikat

Az origami a japán kultúra egyik legismertebb hagyományos művészeti formája, amelynek lényege, hogy papírlapok hajtogatásával különböző alakzatokat, állatokat és dísztárgyakat készítenek. A technika évszázadok alatt fejlődött, napjainkban pedig világszerte népszerű. A nemzetközi ünnepségsorozat minden évben október 24-én kezdődik, és november 11-én, a japán origaminapon ér véget.
Az origami világnapjának története egy amerikai nőhöz kötődik
Az origami világnapjainak kezdő dátuma Lillian Oppenheimer amerikai papírhajtogató születésnapjához kapcsolódik. Az 1898. október 24-én született Oppenheimer meghatározó szerepet játszott az origami Egyesült Államokban történő népszerűsítésében, és közreműködött több, a művészeti ággal foglalkozó szervezet létrehozásában – olvasható az amerikai origamiszervezet hivatalos honlapján.
Oppenheimer 1929-ben ismerkedett meg a papírhajtogatással, amikor betegsége után lábadozó lánya számára keresett elfoglaltságot. Érdeklődése később olyan kezdeményezésekhez vezetett, amelyek hozzájárultak az origami amerikai elterjedéséhez.
Évszázados hagyományokra épül a japán papírművészet
Az origami története szorosan összefonódik a japán papírkészítés fejlődésével. A papír előállításának technikája a 7. században jutott el Kínából Japánba, ahol később sajátos papírkészítési eljárások alakultak ki.
A papírhajtogatást kezdetben többek között ünnepi és szertartási célokra alkalmazták. A középkori Japánban az ajándékok és levelek hajtogatott papírba csomagolása az illemszabályok részévé vált.
Az Edo-korszakban, a 17–19. században a papír szélesebb körű elterjedésével a hajtogatás fokozatosan szórakozási formává is vált. Ekkor már különböző állatfigurákat, hajókat és más alakzatokat készítettek papírból.
A legismertebb origamifigurák közé tartozik a papírdaru, amely Japánban a béke egyik jelképe. A hagyományos japán papírhajtogatás napja november 11-re esik, így ez a dátum zárja le a nemzetközi ünnepségsorozatot – írja a Japán Origami Akadémiai Társaság honlapján.
Világszerte programokkal ünneplik az origamit
Az origami világnapjaihoz különböző rendezvények, bemutatók, foglalkozások és kiállítások kapcsolódnak. A szervezők arra ösztönzik az érdeklődőket, hogy saját alkotásaikkal is részt vegyenek az ünneplésben.
A Japán Origami Akadémiai Társaság 2026-ban is online kiállítást szervez, amely október 24-én nyílik meg. Az érdeklődők fényképeket küldhetnek be saját papírhajtogatott alkotásaikról, és közösségi oldalakon is megoszthatják munkáikat.
Az OrigamiUSA szintén arra biztatja a résztvevőket, hogy tanítsanak másokat hajtogatni, készítsenek papírfigurákat, vagy mutassák be alkotásaikat. A kezdeményezés célja, hogy a papírhajtogatás hagyománya minél szélesebb közönséghez jusson el.
Az OrigamiUSA 2005 szeptemberében vetette fel, hogy október 24-ét nyilvánítsák az origami nemzetközi ünnepnapjává. A kezdeményezéshez kapcsolódó egyeztetések során azonban felmerült, hogy Japánban már november 11-én tartják az origami napját. Ennek eredményeként a két dátum közötti időszakot jelölték ki az origami világnapjainak, amelyeket angolul World Origami Days néven ismernek. A kezdeményezés célja, hogy világszerte minél többen megismerkedjenek a papírhajtogatással.