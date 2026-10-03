Lelőtték a férfit, aki milliókat örökölhetett volna – másnap meghalt az idős, vagyonos nő is

Rejtélyes gyilkosság rázta meg a bajorországi Seefeldet: egy 66 éves férfit három lövéssel öltek meg saját háza előtt. A német rendőrség most azt vizsgálja, hogy a brutális gyilkosságnak köze lehet-e egy több millió eurós örökséghez – tudta meg a Heute.
A tóban keresik a gyilkos fegyvert
Peter Z.-t szeptember 24-én, csütörtökön este lőtték le a Pilsensee közelében található otthona előtt. A környéken élők este 10 óra körül három dörrenést hallottak, de akkor még nem gondolták, hogy lövésekről van szó.
A férfi holttestére csak mintegy kilenc órával később talált rá a lánya.
Peter Z. az autója mellett feküdt a ház bejárójánál, három lövés végzett vele.
A rendőrség azóta is próbálja felderíteni a gyilkosság hátterét. Szerdán rendőrségi búvárok kutatták át a Pilsensee vizét a strandfürdő közelében, mintegy 950 méterre a gyilkosság helyszínétől.
A nyomozók vélhetően a gyilkos fegyvert keresték, egyelőre azonban nem tudni, találtak-e bármit a tóban.
A férfit a helyiek jól ismerték: építéstervező mérnökként dolgozott, tagja volt a helyi kórusnak, és ismerősei szerint beteg édesanyjáról is gondoskodott.
Örökség állhat a háttérben? Egy nappal később meghalt a vagyonos nő
A nyomozás egyik legkülönösebb szála egy idős, gazdag nőhöz vezet. Peter Z. állítólag ápolta a súlyosan beteg asszonyt, akinek több millió eurós vagyonából akár ő is örökölhetett volna.
A történet azonban még rejtélyesebbé vált: a vagyonos hölgy mindössze egy nappal Peter Z. meggyilkolása után meghalt.
A müncheni ügyészség ezért boncolást rendelt el, hogy kiderüljön, természetes okok álltak-e a háttérben, vagy az asszony is bűncselekmény áldozata lett.
A nő állítólag többször is megváltoztatta a végrendeletét, a nyomozókhoz pedig egyelőre nem jutott el minden ezzel kapcsolatos irat.
Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a gyilkosság összefüggésben állna a milliós örökséggel, a rendőrség azonban ezt a lehetőséget sem zárja ki.