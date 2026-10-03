Lelőtték a férfit, aki milliókat örökölhetett volna – másnap meghalt az idős, vagyonos nő is

Rejtélyes gyilkosság rázta meg a bajorországi Seefeldet: egy 66 éves férfit három lövéssel öltek meg saját háza előtt. A német rendőrség most azt vizsgálja, hogy a brutális gyilkosságnak köze lehet-e egy több millió eurós örökséghez – tudta meg a Heute.

Megdöbbentő fordulat a bajor gyilkosságban: milliós örökség lehet a háttérben (a kép illusztráció).

Fotó: BERND THISSEN / AFP

A tóban keresik a gyilkos fegyvert

Peter Z.-t szeptember 24-én, csütörtökön este lőtték le a Pilsensee közelében található otthona előtt. A környéken élők este 10 óra körül három dörrenést hallottak, de akkor még nem gondolták, hogy lövésekről van szó.

A férfi holttestére csak mintegy kilenc órával később talált rá a lánya.

Peter Z. az autója mellett feküdt a ház bejárójánál, három lövés végzett vele.

A rendőrség azóta is próbálja felderíteni a gyilkosság hátterét. Szerdán rendőrségi búvárok kutatták át a Pilsensee vizét a strandfürdő közelében, mintegy 950 méterre a gyilkosság helyszínétől.

A nyomozók vélhetően a gyilkos fegyvert keresték, egyelőre azonban nem tudni, találtak-e bármit a tóban.

A férfit a helyiek jól ismerték: építéstervező mérnökként dolgozott, tagja volt a helyi kórusnak, és ismerősei szerint beteg édesanyjáról is gondoskodott.

Örökség állhat a háttérben? Egy nappal később meghalt a vagyonos nő

A nyomozás egyik legkülönösebb szála egy idős, gazdag nőhöz vezet. Peter Z. állítólag ápolta a súlyosan beteg asszonyt, akinek több millió eurós vagyonából akár ő is örökölhetett volna.

A történet azonban még rejtélyesebbé vált: a vagyonos hölgy mindössze egy nappal Peter Z. meggyilkolása után meghalt.

A müncheni ügyészség ezért boncolást rendelt el, hogy kiderüljön, természetes okok álltak-e a háttérben, vagy az asszony is bűncselekmény áldozata lett.

A nő állítólag többször is megváltoztatta a végrendeletét, a nyomozókhoz pedig egyelőre nem jutott el minden ezzel kapcsolatos irat.

Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a gyilkosság összefüggésben állna a milliós örökséggel, a rendőrség azonban ezt a lehetőséget sem zárja ki.