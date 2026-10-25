„Attól félek, anyám kihagyott a végrendeletéből – a mostohaapám közben két kézzel szórja az örökséget”

Egy szülő elvesztése önmagában is óriási lelki teher, a gyász azonban még nehezebbé válhat, ha az örökséggel kapcsolatos kérdések bizonytalanságot és családi feszültséget szülnek. Különösen bonyolult helyzet alakulhat ki egy második házasság esetén, amikor közös ingatlanok, megtakarítások és korábbi kapcsolatból született gyermekek érdekei is találkoznak. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy a jogi szabályok és a családtagok igazságérzete egészen mást diktál.

Örökség: attól tart a nő, hogy mostohaapja eltitkolja előle édesanyja végrendeletét

Fotó: Drazen Zigic / Freepik

A 46 éves Hannah édesanyja hat hónappal ezelőtt, rövid betegség után hunyt el.

Mostohaapja azt állítja, hogy felesége minden vagyonát rá hagyta, a végrendeletet azonban nem mutatja meg.

Hannah gyanúját tovább erősítette, hogy a férfi lakóautót vásárolt, és külföldre költözne.

A szakértő szerint a nő hivatalos úton is utánanézhet a végrendeletnek és a hagyatéki eljárásnak.

Felnőtt gyermekként nem feltétlenül jogosult automatikusan örökségre, bizonyos körülmények között azonban lehetősége lehet jogi igényt benyújtani.

Örökség: attól tart a nő, hogy mostohaapja eltitkolja előle édesanyja végrendeletét

Hasonló helyzetbe került a 46 éves Hannah, aki a brit egészségügyi szolgálatnál (NHS) dolgozik Hertfordshire-ben. Édesanyját hat hónappal ezelőtt, rövid betegség után veszítette el. A nő 22 éven keresztül élt házasságban Hannah mostohaapjával, akivel a lánya korábban úgy érezte, neki is szoros kapcsolata van.

A haláleset után azonban komoly bizonytalanság alakult ki az örökség körül. Hannah mostohaapja azt állítja, hogy felesége minden vagyonát rá hagyta, ugyanakkor nem hajlandó megmutatni a végrendeletet, és annak tartalmáról sem árul el részleteket.

A férfi azzal indokolja döntését, hogy a dokumentum „magánügy”, Hannah pedig majd megörökli mindazt, ami az ő halála után megmarad a vagyonból.

A nőt azonban nyugtalanítja a titkolózás, és attól tart, hogy az ügy hátterében valami más is állhat. Mivel nem tudja, valóban édesanyja végakaratának megfelelően történik-e minden, a Metro fogyasztóvédelmi szakértőjéhez, Sarah Davidsonhoz fordult segítségért, hogy megtudja, milyen lehetőségei vannak az igazság kiderítésére.