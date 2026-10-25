„Attól félek, anyám kihagyott a végrendeletéből – a mostohaapám közben két kézzel szórja az örökséget”

Egy szülő elvesztése önmagában is óriási lelki teher, a gyász azonban még nehezebbé válhat, ha az örökséggel kapcsolatos kérdések bizonytalanságot és családi feszültséget szülnek. Különösen bonyolult helyzet alakulhat ki egy második házasság esetén, amikor közös ingatlanok, megtakarítások és korábbi kapcsolatból született gyermekek érdekei is találkoznak. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy a jogi szabályok és a családtagok igazságérzete egészen mást diktál.
- A 46 éves Hannah édesanyja hat hónappal ezelőtt, rövid betegség után hunyt el.
- Mostohaapja azt állítja, hogy felesége minden vagyonát rá hagyta, a végrendeletet azonban nem mutatja meg.
- Hannah gyanúját tovább erősítette, hogy a férfi lakóautót vásárolt, és külföldre költözne.
- A szakértő szerint a nő hivatalos úton is utánanézhet a végrendeletnek és a hagyatéki eljárásnak.
- Felnőtt gyermekként nem feltétlenül jogosult automatikusan örökségre, bizonyos körülmények között azonban lehetősége lehet jogi igényt benyújtani.
Örökség: attól tart a nő, hogy mostohaapja eltitkolja előle édesanyja végrendeletét
Hasonló helyzetbe került a 46 éves Hannah, aki a brit egészségügyi szolgálatnál (NHS) dolgozik Hertfordshire-ben. Édesanyját hat hónappal ezelőtt, rövid betegség után veszítette el. A nő 22 éven keresztül élt házasságban Hannah mostohaapjával, akivel a lánya korábban úgy érezte, neki is szoros kapcsolata van.
A haláleset után azonban komoly bizonytalanság alakult ki az örökség körül. Hannah mostohaapja azt állítja, hogy felesége minden vagyonát rá hagyta, ugyanakkor nem hajlandó megmutatni a végrendeletet, és annak tartalmáról sem árul el részleteket.
A férfi azzal indokolja döntését, hogy a dokumentum „magánügy”, Hannah pedig majd megörökli mindazt, ami az ő halála után megmarad a vagyonból.
A nőt azonban nyugtalanítja a titkolózás, és attól tart, hogy az ügy hátterében valami más is állhat. Mivel nem tudja, valóban édesanyja végakaratának megfelelően történik-e minden, a Metro fogyasztóvédelmi szakértőjéhez, Sarah Davidsonhoz fordult segítségért, hogy megtudja, milyen lehetőségei vannak az igazság kiderítésére.
Hannah aggodalmát tovább fokozza, hogy édesanyja a házaspár közös otthonának felét birtokolta, emellett pedig saját megtakarításai is voltak, amelyek egy része Hannah nagymamájától származott. Mivel ő édesanyja egyetlen lánya, nehezen tud szabadulni attól az érzéstől, hogy mostohaapja valamit eltitkol előle.
Gyanakvását az is erősítette, hogy a férfi nemrég lakóautót vásárolt, és arról kezdett beszélni, hogy külföldre költözne. Hannah ezért szeretné megtudni, pontosan mi szerepel édesanyja végrendeletében, és valóban kimaradt-e az örökségből.
Sarah Davidson mindenekelőtt arra hívta fel a nő figyelmét, hogy egy szeretett hozzátartozó elvesztése rendkívül megterhelő időszak. A gyász nemcsak szomorúsággal járhat, hanem haragot, bizonytalanságot és számos gyakorlati problémát is magával hozhat.
A szakértő szerint fontos, hogy Hannah teret engedjen ezeknek az érzéseknek, ugyanakkor azt is szem előtt kell tartania, hogy a gyász befolyásolhatja azt, miként reagál mások viselkedésére és a körülötte zajló eseményekre. Éppen ezért érdemes különválasztania az érzelmi megélést attól a kérdéstől, hogy jogilag milyen információkhoz férhet hozzá, illetve milyen lehetőségei vannak édesanyja végrendeletének megismerésére.
A szakértő szerint a gyász gyakran fokozott éberséggel és érzékenységgel jár, ezért érthető, hogy Hannah számára nyugtalanító mostohaapja viselkedése. A lakóautó megvásárlása és a külföldre költözés terve különösen aggasztónak tűnhet számára közvetlenül édesanyja elvesztése után, főleg azért, mert korábban szoros kapcsolatban állt a férfival.
A helyzet tisztázásához azonban fontos különválasztani az érzelmi sérelmeket attól, hogy az öröklésre milyen jogszabályok vonatkoznak Angliában és Walesben.
Ha valaki érvényes végrendelet hátrahagyásával hal meg, az abban kijelölt végrendeleti végrehajtónak úgynevezett hagyatéki végrehajtási engedélyért kell folyamodnia, mielőtt a hagyatékba tartozó vagyont hivatalosan feloszthatnák az örökösök között.
Amint a hagyatéki eljárás során ezt az engedélyt kiadják, a végrendelet nyilvánosan hozzáférhető dokumentummá válik. Ez Hannah számára különösen fontos lehet, hiszen így nem kell kizárólag mostohaapja állításaira hagyatkoznia.
Lehetősége nyílik arra, hogy saját maga is utánajárjon a dokumentumnak, és meggyőződjön arról, pontosan milyen végakaratot hagyott hátra az édesanyja.
Hannah az Egyesült Királyság kormányzati oldalán, a GOV.UK online hagyatéki nyilvántartásában is utánanézhet az ügynek. A hagyatéki végrehajtási engedély és a végrendelet hivatalos másolata dokumentumonként 16 fontért, vagyis hozzávetőleg 7200 forintért igényelhető.
Ha a hagyatéki végrehajtási engedélyt még nem adták ki, úgynevezett folyamatos keresést is kérhet a hagyatéki nyilvántartásban. Ennek köszönhetően értesülhet arról, amikor az engedélyt kiadják, és hozzájuthat annak másolatához is. Így azt is nyomon követheti, milyen hivatalos lépéseket tesz mostohaapja a hagyaték rendezése érdekében.
A szakértő szerint ennek a hivatalos útnak nagy előnye, hogy Hannah anélkül juthat tényszerű információkhoz édesanyja végakaratáról, hogy újabb, esetleg elmérgesedő vitába kellene bonyolódnia mostohaapjával.
Annak ellenőrzése, hogy megindult-e a hagyatéki eljárás, azért is lényeges, mert ebből kiderülhet, hogy a férfi valóban szabályosan jár-e el végrendeleti végrehajtóként, vagy esetleg elmaradtak olyan hivatalos lépések, amelyeket a hagyaték kezelése során meg kellett volna tennie.
A helyzet nehezebb része Hannah örökléshez való jogát érinti. A szakértő szerint Angliában és Walesben egy felnőtt gyermek nem válik automatikusan örökössé, ha az elhunyt érvényes végrendeletében teljes vagyonát a túlélő házastársára hagyta.
Bizonyos esetekben ugyanakkor lehetőség nyílhat arra, hogy a gyermek az 1975-ös öröklési törvény alapján igényt terjesszen elő. Erre elsősorban akkor kerülhet sor, ha a végrendelet nem gondoskodott számára észszerű mértékű anyagi juttatásról, különösen akkor, ha korábban pénzügyileg függött az elhunyttól.
Az ilyen öröklési igények elbírálása azonban mindig az adott ügy körülményeitől függ, és komoly feltételeknek kell megfelelni. Ráadásul rendszerint szigorú határidő is vonatkozik rájuk: az igényt általában a hagyatéki végrehajtási engedély kiadásától számított hat hónapon belül kell benyújtani.
A szakértő ezért azt tanácsolja, hogy ha Hannah anyagilag függött édesanyjától, mielőbb kérjen megfelelő jogi tanácsot, nehogy kifusson a rendelkezésére álló határidőből.
A szakértő szerint ebben a fájdalmas és bizonytalan helyzetben Hannah-nak meg kell találnia az egyensúlyt az érzelmi határok meghúzása és a szükséges jogi lépések megtétele között. Fontos, hogy a félelem és a szorongás ne befolyásolja a döntéseit, ugyanakkor az sem szerencsés, ha teljesen tétlen marad. Első lépésként ezért érdemes a nyilvánosan hozzáférhető hivatalos nyilvántartásokban ellenőriznie a tényeket. Ezekből objektív képet kaphat arról, mi történt a hagyatéki eljárás során, és csak ezek ismeretében érdemes eldöntenie, szükség van-e további lépésekre.
Amennyiben jogi eljárás vagy közvetítő bevonása válik szükségessé, célszerű minél hamarabb szakemberhez fordulni.
Így Hannah pontosan megismerheti a jogait és lehetőségeit anélkül, hogy a kelleténél jobban elmérgesítené a családi konfliktust. Az ügyvédi segítségnek ugyanakkor költségei vannak, ezért azt is mérlegelnie kell, hogy az esetleges anyagi és személyes következmények arányban állnak-e azzal, amit az eljárással elérhet.
A legfontosabb tehát, hogy először a tényeket derítse ki, és csak ezután döntsön a folytatásról. Mindezek mellett azt sem szabad figyelmen kívül hagynia, hogy a mostohaapjával fennmaradó kapcsolatáról is döntenie kell, miközben a férfi maga is a felesége elvesztését gyászolja – írja cikkében a Metro.