Lezuhant egy orosz vadászgép, megszólalt a minisztérium

Baleset történt szerdán a kalinyingrádi régióban egy katonai gyakorlórepülés során. Az orosz vadászgép lakott területen kívül zuhant le, a fedélzetén tartózkodó pilótáknak azonban sikerült katapultálniuk.
Lezuhant egy orosz vadászgép szerdán a kalinyingrádi régióban, miközben gyakorlórepülést hajtott végre – közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a Szu-30-as típusú katonai repülőgép személyzetének sikerült katapultálnia.
A pilótákat egy földi kereső-mentő csapat megtalálta, és a minisztérium közlése szerint nincsenek életveszélyben.
Lakott területen kívül zuhant le az orosz vadászgép
Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a repülőgép lakott területen kívül zuhant le, és a gyakorlórepülés során nem szállított harci felszerelést.
A baleset pontos okáról az ismertetett tájékoztatásban nem közöltek részleteket.
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A Szu-30-as kéthajtóműves, negyedik generációs, többfeladatú harci repülőgép, amelyet a Szu-27-es típus alapján fejlesztettek ki. A típust az 1990-es évek közepén állították hadrendbe Oroszországban.