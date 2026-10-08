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ukrajna

Ezek a világ legveszélyesebb országai az új kockázati térkép szerint

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Új térképen mutatta be a Global Guardians amerikai biztonsági vállalat, hogy jelenleg mely országokat tartja a világ legveszélyesebb és legbiztonságosabb helyeinek. Ukrajna teljes területe rendkívüli kockázatú besorolást kapott, míg a legbiztonságosabb országok többsége Európában található.
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A Global Guardians közzétette az idei globális kockázati térképét, amely hét szempont alapján vizsgálja az országok biztonsági helyzetét. Az értékelésnél figyelembe veszik a bűnözést, a fegyveres konfliktusokat, a terrorizmust, a politikai zavargásokat, az egészségügyi rendszert, az infrastruktúrát és a természeti katasztrófákat.

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A Global Guardians közzétette az idei globális kockázati térképét, amely hét szempont alapján vizsgálja az országok biztonsági helyzetét. Fotó: Mykola Miakshykov / Ukrinform via ZUMA Press Wire

Új térkép készült: ezek az országok számítanak a legveszélyesebbnek

Az országokat az alacsony kockázatútól a rendkívüli kockázatúig öt kategóriába sorolták. A térkép szerint a világ legveszélyesebb területeinek jelentős része a Közel-Keleten és Észak-Afrikában található. Irán, Jemen és Szudán is a legsúlyosabb besorolást kapta.

Ukrajna teljes területét, valamint Oroszország Ukrajnával határos térségeit ugyancsak rendkívüli kockázatúnak minősítették. Ebbe a kategóriába került az egyiptomi Sínai-félsziget északi része, Etiópia, Venezuela, valamint Kolumbia és Brazília egyes, Venezuelával határos területei is.

A biztonsági cég szerint Nigériában a fegyveres bandák, a dzsihadista csoportok, a szervezett bűnözés és a közösségek közötti erőszak jelenti a legnagyobb veszélyt. Etiópia rendkívüli kockázatú besorolását a visszatérő belső konfliktusokkal, valamint a szomszédos országokkal fennálló feszültségekkel indokolták.

A Perzsa-öböl térségében több nyugati szövetséges ország – köztük Jordánia, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Omán – közepes kockázati minősítést kapott.

Az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat mérsékelt kockázatú országnak sorolták be. Írország ugyanakkor az alacsony kockázatú kategóriába került. Az Egyesült Államok déli határának mexikói oldalán több terület rendkívüli veszélyességi besorolást kapott.

A térkép alapján a világ legbiztonságosabb országainak többsége Európában található. Svájc, Norvégia és Dánia egyaránt az alacsony kockázatú államok közé került.

Magyarország a térkép alapján szintén a legbiztonságosabb országai közé tartozik.

 

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