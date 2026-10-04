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pénz

Milliókat csalt ki egy orvos, eléggé feltűnő dologra költötte a pénzt

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Bűnösnek találták Kevin D. Curry texasi klinikatulajdonost, aki az ügyészség szerint több mint 26 millió dollárnyi hamis számlát nyújtott be az amerikai katonák egészségügyi rendszerének. A pénzből luxusszállodákra, kaszinótematikájú partira és egy aranyozott Tesla Cybertruckra is költött.
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pénzaranyozott teslaorvos

A 64 éves férfi mentálhigiénés klinikákat működtetett Texasban és Floridában. A vád szerint a TRICARE rendszernek olyan transzkraniális mágneses stimulációs kezeléseket számlázott ki, amelyek orvosilag nem voltak indokoltak, vagy amelyeket valójában el sem végeztek. Curry több mint 5,5 millió dollár illegális jutalékot fizetett azért, hogy katonák, veteránok és családtagjaik beleegyezzenek a kezelésekbe. Az ügyészek szerint a férfi orvosnak adta ki magát, engedély nélkül használta valódi orvosok adatait, alkalmazottait pedig hamis egészségügyi dokumentumok készítésére utasította.

orvos, A Tesla Cybertruck protesting the Chinese government drives down 2nd Avenue in Manhattan near the United Nations Headquarters in New York, on September 22, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Különleges Cybertruckot vett az orvos - Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Orvosnak adta ki magát, elképesztő csalási ügyben ítélték el

Klinikái több mint 26 millió dollár értékben nyújtottak be hamis vagy jogellenes kifizetésekhez kapcsolódó igényeket. A TRICARE ezekből mintegy 17 millió dollárt ki is fizetett.

A bevétel egy részét Curry luxusszállodákra, egy fényűző kaszinópartira és egy több mint 100 ezer dollárt érő, aranyozott Tesla Cybertruckra fordította.

A szövetségi esküdtszék kilenc vádpontban találta bűnösnek. Büntetését később szabják ki; minden vádpont után legfeljebb tíz év szabadságvesztés fenyegetheti.

 

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