Milliókat csalt ki egy orvos, eléggé feltűnő dologra költötte a pénzt

A 64 éves férfi mentálhigiénés klinikákat működtetett Texasban és Floridában. A vád szerint a TRICARE rendszernek olyan transzkraniális mágneses stimulációs kezeléseket számlázott ki, amelyek orvosilag nem voltak indokoltak, vagy amelyeket valójában el sem végeztek. Curry több mint 5,5 millió dollár illegális jutalékot fizetett azért, hogy katonák, veteránok és családtagjaik beleegyezzenek a kezelésekbe. Az ügyészek szerint a férfi orvosnak adta ki magát, engedély nélkül használta valódi orvosok adatait, alkalmazottait pedig hamis egészségügyi dokumentumok készítésére utasította.

Különleges Cybertruckot vett az orvos - Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Orvosnak adta ki magát, elképesztő csalási ügyben ítélték el

Klinikái több mint 26 millió dollár értékben nyújtottak be hamis vagy jogellenes kifizetésekhez kapcsolódó igényeket. A TRICARE ezekből mintegy 17 millió dollárt ki is fizetett.

A Texas man has been found guilty of fraud after stealing $26 million in taxpayer money meant to pay for veterans' health care.



One of the items he bought was a gold-plated Tesla Cybertruck. pic.twitter.com/TVZpZ3L4mn — Pubity (@pubity) September 28, 2026

A bevétel egy részét Curry luxusszállodákra, egy fényűző kaszinópartira és egy több mint 100 ezer dollárt érő, aranyozott Tesla Cybertruckra fordította.

A szövetségi esküdtszék kilenc vádpontban találta bűnösnek. Büntetését később szabják ki; minden vádpont után legfeljebb tíz év szabadságvesztés fenyegetheti.