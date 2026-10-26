"Megtanultam, hogyan éljek nélküle a világban" - férje hamvaival valósította meg közös álmukat a fiatal özvegy

2024 augusztusában vesztette el a férjét egy New York-i nő, Caitlin MacSeamus, aki ezt követően több mint 2600 kilométert túrázott a párja hamvaival, hogy így tisztelegjen egy közösen dédelgetett álmuk előtt. A férfi, Andrew glioblasztóma következtében hunyt el, ami az agydaganat egy agresszív formája. A People magazinnak nyilatkozva a 36 éves özvegy elmondta, a szerelmük 2012-ben szökkent szárba, miután egy bárban megismerkedtek, pár héttel később pedig már együtt is éltek.

Valóra váltotta elhunyt férjével közös álmát az özvegy / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Amirreza Marand

Valóra váltotta elhunyt férjével közös álmát a fiatal özvegy

A pár imádta a kalandokat, évekkel Andrew diagnózisa előtt pedig még arról álmodoztak, hogy hosszabb szünetet iktatnak be a karrierjükben, és még a családalapítás előtt felkeresik az Appalache-ösvényt, egy több mint 3500 kilométeres, országos túraútvonalat, amely Georgiától Maine-ig húzódik. A terveiknek azonban örökre véget vetett az, amikor 2021-ben a férfi egyre súlyosabb felfájásokat kezdett el tapasztalni, majd egy MRI-vizsgálatot követően elváltozást fedezett fel az agyában. Andrew-t azonnal továbbküldték a sürgősségire, ezt követően pedig egy műtét során a sebészek egy nagyjából pingponglabda méretű daganatot távolítottak el a jobb halántéklebenyéből, mielőtt a patológiai eredmények kimutatták, hogy a 34 éves férfi glioblasztómában szenved.

Andrew ezután klinikai vizsgálatokban vett részt, miközben folytatta a kedvenc tevékenységeit, 2024 tavaszára azonban a rákja többször is kiújult, és a további daganatnövekedés miatt a kezelési lehetőségekből is kifogyott. A férfi végül otthoni hospice ellátásba került, mielőtt 2024 augusztusában, mindössze 37 évesen elhunyt.

Andrew halála után el akartam tűnni és elfutni, amilyen gyorsan csak tudtam

- emlékezett vissza az özvegy, aki ehelyett a szeretteire és a közösségére támaszkodott a gyász közepette, majd a férje halálának első évfordulóján eszébe jutott az Appalache-ösvény és a korábbi terveik. Ekkor döntötte el, hogy végigmegy az ösvényen, és magával viszi Andrew hamvait is.

Miután Georgiából északra nekiindult, a nő ráébredt, az ösvényen az élet egyszerű rutinja természetesebb, mint amire számított.

Megdöbbentően könnyű volt minden nap felkelni és továbbmenni

- idézte fel Caitlin, aki eközben végig azt érezte, a férje mellette van.

Andrew minden nap minden pillanatában velem van, de akadtak olyan pillanatok, amikor erősebben éreztem a jelenlétét: a páfrányokkal teli völgyekben, vagy reggelente, amikor a fény megvilágította a pókhálókat. Hirtelen túlcsordult a szívem, és a semmiből zokogni kezdtem. Nem a szomorúság vagy a magány miatt, hanem a mély béke érzésétől, tudván, hogy Andrew még mindig mellettem van, és ha bizonytalan voltam, csak le kellett lassítanom, és eltöltenem egy kis időt a fák között

- mondta el az özvegy.